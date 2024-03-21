Diese Bausparkassen gelten als besonders fair

Die Mehrheit der Platzhirsche schrumpfte zwischen 2019 und 2024 deutlich stärker als der Markt. Allianz, Ergo, die ADAC Versicherung und die beiden Huk-Coburg-Gesellschaften gewannen oder verloren dabei jeweils hunderttausende Policen. (Bild: Wichert) mehr ...
Die Wirtschaftszeitung hat Absicherungsmöglichkeiten der Reiserisiken Abbruch, Rücktritt und Gepäck für zwei Musterkunden (Alleinreisende sowie Senioren) auf Leistungen und Prämien hin unter die Lupe genommen. Nur wenige Testkandidaten schafften die Höchstnote „exzellent“. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Im Anschluss an eine Klassenfahrt nach Berlin musste ein Lehrer seine Corona-Erkrankung auskurieren. Von seinem Dienstherrn erhält der Beamte aus NRW hierfür keine Unfallfürsorge. (Bild: CDC, CC0) mehr ...
Wie transparent und vertrauensvoll Unternehmen im Dialog mit ihrer Kundschaft vorgehen, zeigt eine Umfrage von Servicevalue und Focus Money. In den drei Versichererkategorien ragen 30 Akteure besonders aus dem Markt heraus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Schlechte Nachrichten für hessische Rechtsanwälte: Die für ihre Altersvorsorge zuständige Institution hat bei einem Immobiliendeal in Kalifornien sprichwörtlich auf Sand gebaut. (Bild: Jay-Jay, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
In Relation zum Umsatz zeigen sich bei den Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb riesige Unterschiede bei den 50 größten Marktteilnehmern. Ein Akteur gab dafür gerade einmal ein Fünftel dr Einnahmen aus, ein anderer fast zwei Drittel. (Bild: Wichert) mehr ...
Ein weiterer bisheriger Politiker stellt sich nach übereinstimmenden Medienberichten in den Dienst des Finanzvertriebs. (Bild: FDP) mehr ...
Mit welchen Merkmalen von Vorsorgeprodukten Makler am ehesten bei ihren Klienten punkten können, zeigt eine Studie von Asscompact. In dieser wurden auch der Stellenwert des Geschäftssegments sowie die Courtagesituation abgefragt. (Bild: Wichert) mehr ...
Welche Erleichterungen für sie gelten, wie umfassend sie die Kunden beraten müssen und worin der Unterschied zu Annexvermittlern besteht. (Bild: Damir, Stock.Adobe.com) mehr ...
Erneut zeigt eine umfangreiche Umfrage, dass Assekuranz und Vertrieb nur eingeschränkt das Vertrauen der Verbraucher genießen. Das betrifft vor allem Maklerversicherer und Vermittler, während die Multikanalversicherer noch vergleichsweise gut abschneiden – wenn auch mit Luft nach oben. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Servicevalue und eine F.A.Z.-Tochter haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu etwa 13.000 Unternehmen untersucht. Wer unter den (Direkt-) Versicherern, Vermittlern sowie Bauspar- und Krankenkassen besonders positiv besprochen und kommentiert wird. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Servicevalue und Deutschland Test haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu über 10.000 Unternehmen untersucht. Wer unter (Direkt-) Versicherern, Maklern, Bauspar- und Krankenkassen besonders positiv besprochen und kommentiert wird. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Welche Versicherer, Versicherungsmakler, Finanzvertriebe, Bausparkassen und Baufinanzierer aus Kundensicht kompetent beraten, hat das Analysehaus in einer Umfrage ermittelt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es auf den Spitzenplätzen einige Verschiebungen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Welche Firmen aus Kundensicht besonders mit ihren Beratungsleistungen punkten, hat Servicevalue ermittelt. Der Spitzenreiter bei den Versicherern kam in der Gesamtwertung auf einen beachtlichen sechsten Rang. (Bild: Wichert) mehr ...