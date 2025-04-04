Diese Vermittler gelten als besonders fair

20.2.2026 – In einem Ranking der Unternehmen mit dem höchsten Fairness-Faktor erzielte die Prinas Montan bei den Versicherungsmaklern das beste Ergebnis. Weitere Branchensieger in Kategorien mit Assekuranzbezug wurden Fonds Finanz (Maklerpools), FVB (Finanz- & Anlageberater) sowie Allvest (digitale Finanz- und Versicherungsexperten).

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, sich besonders fair zu verhalten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH nachgegangen.

Die Studie „Fairste Unternehmen des Jahres 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Die Suchanfragen erfolgten anhand der vier gleichgewichteten Eventtypen „Produkt und Service“, „Preis-Leistung“, „Kundenzufriedenheit“ und „Fairness“.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 385 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

Fonds Finanz siegt bei den Pools, Prinas Montan bei den Maklern

In der Kategorie „Maklerpools“ gewann die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (normierte 100 Zähler; Auszeichnung „Branchensieger“) vor den beiden „Siegern“ Wifo GmbH (95,6) und Apella AG (90,8).

In der Rubrik „Versicherungsmakler“ behielt die Prinas Montan GmbH die Oberhand. Sie schnitt mit normierten 100 Punkten ab und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende sieben Unternehmen schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

FVB gewinnt in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberatung“. In diesem Segment ließ die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich.

Sie besitzt neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO). Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ gehören

Allvest vor bei den „digitalen Finanz- und Versicherungsexperten“

In der Rubrik „digitale Finanz- und Versicherungsexperten“ siegte die Allvest GmbH mit normierten 100 Punkten und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Dahinter folgen die „Sieger“

Übersichten über alle Branchen-Rankings sind auf dieser Internetseite zu finden.