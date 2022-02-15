Ascore kürt die besten Kranken- und OP-Versicherungen für Pferde

18.3.2026 – Das Analysehaus hat Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen für Pferde einem Produktscoring unterzogen. Am besten bewertet wurden Tarife der Uelzener, von Adcuri sowie der Barmenia. Insgesamt wurden sechs Tierkranken- und 15 Tier-OP-Lösungen von fünf Produktgebern ausgezeichnet.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat erneut die Bedingungsqualität von Tierkranken- und Tier-Operations- (OP-) Policen unter die Lupe genommen und kürzlich die aktuellen Ergebnisse des Produktscoring-Updates vorgelegt. Neben Hunden (VersicherungsJournal 12.3.2026) und Katzen (16.3.2026) wurden auch die Lösungen für Pferde untersucht.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Das Produktscoring für Pferde basiert auf einem Vergleich von 25 Tierkranken- beziehungsweise 19 Tier-OP-Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Kriterien jeweils eine Benchmark definiert, die sich an marktüblichen Standards orientiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden.

Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“). Im schlechtesten Fall wird nur ein Kompass („schwach“) vergeben. Die Bewertungen dazwischen lauten „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse), „sehr gut“ (vier Kompasse), „gut“ (drei Kompasse) und „ausreichend“ (zwei Kompasse).

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Bis zu 25 Score-Kriterien

Die Prüfpunkte für die Tierkrankenpolicen sind aufgeteilt auf die sieben Bereiche

Antrag/Vertrag,

Deckungsumfang,

Vorsorgeleistungen,

Operationskosten,

Nachbehandlungen,

Zahnbehandlung und Zahn-OP

sowie Ausland.

Bei den OP-Versicherungen sind es die sechs Bereiche

Antrag/Vertrag,

Deckungsumfang,

Operationskosten,

Nachbehandlungen,

Zahnbehandlung und Zahn-OP sowie

Ausland.

Die Kriterien reichen von „A“ wie „Angeborene Fehlentwicklungen versichert, wenn nicht bekannt“ über „H“ wie „Höchstaufnahmealter“ und „V“ wie „Verhaltenstherapie“ bis „Z“ wie „Zahnextraktion“.

Im Bereich OP-Versicherung wurde neben den Leistungsausprägungen in Sachen Wartezeiten bei Unfall sowie Bauchhöhlen-OP auch berücksichtigt, bis zu welcher Höhe alternative Heilmethoden zur Nachbehandlung übernommen werden.

Zusätzlich zu den 25 (19) Score-Kriterien in Tierkranken (Tier-OP) umfasst die Analyse 36 (35) „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“

Neue Prüfpunkte

Für das aktuelle Update wurden hier zahlreiche neue Aspekte in den Prüfkatalog aufgenommen. Dazu gehören neben den Kriterien „Verhaltenstherapie“ und „Verzicht auf verpflichtende Mikrochip-Implantation“ und „Lebensnummer nicht verpflichtend“ unter anderem ebenfalls, ob ein Tier auch bei erfolgter Kolik-Operation innerhalb der letzten zwölf Monate versicherbar ist.

Neuerdings wird auch gefragt nach der Wartezeit bei besonderen Krankheiten oder Fehlentwicklungen (Benchmark: kleiner gleich zwölf Monate) sowie bei Prothesen, Implantaten, Orthesen und Hilfsmitteln oder Ähnlichem (Benchmark: kleiner gleich sechs Monate).

Kein Prüfling schaffte die Höchstnote

Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt sechs Tierkranken- und 15 Tier-OP-Tarife für Pferde von elf Gesellschaften unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „herausragend“ wurde aktuell nicht vergeben. Im Vorjahr hatten dies noch zwei Tier-OP-Testkandidaten geschafft (17.3.2025).

Mit fünf der Richtungsanzeiger wurde im Segment Tierkranken aktuell unverändert ein Angebot bedacht. Drei (zwei) Offerten erhielten die Auszeichnung „vier Kompasse“. Drei und zwei Richtungsanzeiger bekamen erneut je ein Produkt. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Im Bereich Tier-OP wurden deutlich mehr Testkandidaten mit fünf der Richtungsanzeiger bedacht, nämlich vier nach nur einem vor Jahresfrist. Vier Kompasse bekamen sieben (Vorjahr: acht) Prüflinge. Drei Richtungsanzeiger erhielten drei (eine) Offerten. Erneut ein Angebot kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Die besten Tierkranken- und Tier-OP-Angebote für Pferde

Im Segment Tierkranken schnitt die „Pferde-Krankenversicherung“ der Uelzener Allgemeinen Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit fünf Kompassen am besten ab. Jeweils vier Kompass vergaben die Analysten an die „Premium“-Offerte der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV Versicherung) sowie an die Produkte „Komfort“ und „Premium“ der Allianz Versicherungs-AG.

Bei den OP-Versicherungen bedachten die Analysten unter anderem den „Premium-OP-Schutz“ der Adcuri GmbH sowie das gleichlautende Angebot der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG mit fünf Kompassen. Diese Note erhielten auch die beiden Uelzener-Produkte „Pferde-OP-Versicherung #2024“ sowie „Pferde-OP-Versicherung #2024 inklusive Reha-Baustein“.

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.