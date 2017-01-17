Ascore kürt die besten Kranken- und OP-Versicherungen für Hunde

12.3.2026 – Das Analysehaus hat Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen für Hunde einem Produktscoring unterzogen. Dabei erhielten drei Tarife die Höchstnote von sechs Kompassen. Dies waren neben der Uelzener „Hunde-Krankenversicherung #2025 inklusive Sterbegeld-Baustein und Vorsorge-Baustein“ auch die OP-Angebote „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Hund“ der Hansemerkur sowie die „Hunde-OP-Versicherung #2025“ der Uelzener. Insgesamt wurden 36 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Lösungen von elf Produktgebern bewertet.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat erneut die Bedingungsqualität von Tierkranken- und Tier-Operations- (OP-) Policen unter die Lupe genommen und am Donnerstag die aktuellen Ergebnisse des Produktscorings-Updates vorgelegt.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Das Produktscoring für Hunde basiert auf einem Vergleich von 30 (Tierkranken) beziehungsweise 23 (Tier-OP) Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert, die sich an marktüblichen Standards orientiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden.

Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“). Im schlechtesten Fall wird nur ein Kompass („schwach“) vergeben. Die Bewertungen dazwischen lauten „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse), „sehr gut“ (vier Kompasse), „gut“ (drei Kompasse) und „ausreichend“ (zwei Kompasse).

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Bis zu 30 Score-Kriterien

Die Prüfpunkte für die Tierkrankenpolicen sind aufgeteilt auf die neun Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, alternative Heilmethoden, Operation, Zahnbehandlung und Zahn-OP, Vorsorgeleistung, Fehlentwicklungen, Ausland und Sonstiges. Bei den OP-Versicherungen sind es die fünf Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, Zahnbehandlung und Zahn-OP sowie Ausland.

Die Kriterien reichen von „A“ wie „Angeborene Fehlentwicklungen versicherbar“ über „H“ wie „Höchstaufnahmealter“ und „Hilfsmittel und Orthesen“ bis „Z“ wie „Zahnextraktion“. Im Bereich OP-Versicherung wurde neben den Leistungsausprägungen bei Kaiserschnitten, Prothesen und minimalinvasiven Operationen auch berücksichtigt, ob auch bei Vertragsschluss unbekannte angeborene Fehlentwicklungen mitversichert sind.

Zusätzlich zu den 30 (23) Score-Kriterien umfasst die Analyse 44 (30) „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“

Neue Prüfpunkte

Für das aktuelle Update wurden hier zahlreiche neue Aspekte in den Prüfkatalog aufgenommen. Dazu gehören neben den Kriterien „Verzicht auf Impfpflicht“, „Verzicht auf verpflichtende Mikrochip-Implantation“ und „Verhaltenstherapie“ unter anderem ebenfalls, ob ein Tier auch bei erfolgter Operation innerhalb der letzten sechs Monate versicherbar ist.

Neuerdings wird auch gefragt nach der Wartezeit bei besonderen Krankheiten oder Fehlentwicklungen (Benchmark: kleiner gleich zwölf Monate) sowie bei Prothesen, Implantaten, Orthesen und Hilfsmitteln oder Ähnlichem (Benchmark: kleiner gleich sechs Monate).

Erstmals Tarife mit der Höchstnote

Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt 36 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Tarife von elf Gesellschaften unter die Lupe genommen. Davon erhielten in Tierkranken eine und in Tier-OP zwei Offerten die Höchstnote „herausragend“. Im Vorjahr hatte dies kein Testkandidat geschafft (VersicherungsJournal 17.3.2025).

Mit fünf der Richtungsanzeiger wurden im Segment Tierkranken aktuell mehr als jedes dritte (Vorjahr: gut jedes vierte) Angebot bedacht. Vier Kompasse erhielten 25 (45) Prozent der Testkandidaten. Drei Richtungsanzeiger bekam knapp (gut) jede fünfte Offerte, zwei Kompasse erreichte jeder achte (siebte) Prüfling. Neuerdings einmal wurde die Note „schwach“ vergeben.

Im Bereich Tier-OP wurde mit fünf der Richtungsanzeiger fast jedes zweite (Vorjahr: jedes vierte) Produkt bedacht, mit vier Kompassen jeder fünfte (zweite) Testkandidat. Drei Richtungsanzeiger bekam jede siebte (fünfte) Offerte. Jeder siebte (fünfte) Prüfling kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Die besten Tierkranken- und Tier-OP-Angebot für Hunde

Im Segment Tierkranken erhielt nur die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. für ihre Offerte „Hunde-Krankenversicherung #2025 inklusive Sterbegeld-Baustein und Vorsorge-Baustein“ die Höchstnote von sechs Kompassen. Ohne die Bausteine sprangen fünf Kompasse heraus. Dies schafften auch

Bei den OP-Versicherungen vergaben die Analysten die Höchstnote an das Hansemerkur-Produkt „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Hund“ sowie an die „Hunde-OP-Versicherung #2025“ der Uelzener. Fünf Richtungsanzeiger wurden vergeben an