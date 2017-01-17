WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Ascore kürt die besten Kranken- und OP-Versicherungen für Hunde

12.3.2026 – Das Analysehaus hat Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen für Hunde einem Produktscoring unterzogen. Dabei erhielten drei Tarife die Höchstnote von sechs Kompassen. Dies waren neben der Uelzener „Hunde-Krankenversicherung #2025 inklusive Sterbegeld-Baustein und Vorsorge-Baustein“ auch die OP-Angebote „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Hund“ der Hansemerkur sowie die „Hunde-OP-Versicherung #2025“ der Uelzener. Insgesamt wurden 36 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Lösungen von elf Produktgebern bewertet.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat erneut die Bedingungsqualität von Tierkranken- und Tier-Operations- (OP-) Policen unter die Lupe genommen und am Donnerstag die aktuellen Ergebnisse des Produktscorings-Updates vorgelegt.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Das Produktscoring für Hunde basiert auf einem Vergleich von 30 (Tierkranken) beziehungsweise 23 (Tier-OP) Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert, die sich an marktüblichen Standards orientiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden.

Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“). Im schlechtesten Fall wird nur ein Kompass („schwach“) vergeben. Die Bewertungen dazwischen lauten „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse), „sehr gut“ (vier Kompasse), „gut“ (drei Kompasse) und „ausreichend“ (zwei Kompasse).

WERBUNG

Bis zu 30 Score-Kriterien

Die Prüfpunkte für die Tierkrankenpolicen sind aufgeteilt auf die neun Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, alternative Heilmethoden, Operation, Zahnbehandlung und Zahn-OP, Vorsorgeleistung, Fehlentwicklungen, Ausland und Sonstiges. Bei den OP-Versicherungen sind es die fünf Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, Zahnbehandlung und Zahn-OP sowie Ausland.

Die Kriterien reichen von „A“ wie „Angeborene Fehlentwicklungen versicherbar“ über „H“ wie „Höchstaufnahmealter“ und „Hilfsmittel und Orthesen“ bis „Z“ wie „Zahnextraktion“. Im Bereich OP-Versicherung wurde neben den Leistungsausprägungen bei Kaiserschnitten, Prothesen und minimalinvasiven Operationen auch berücksichtigt, ob auch bei Vertragsschluss unbekannte angeborene Fehlentwicklungen mitversichert sind.

Zusätzlich zu den 30 (23) Score-Kriterien umfasst die Analyse 44 (30) „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“

Neue Prüfpunkte

Für das aktuelle Update wurden hier zahlreiche neue Aspekte in den Prüfkatalog aufgenommen. Dazu gehören neben den Kriterien „Verzicht auf Impfpflicht“, „Verzicht auf verpflichtende Mikrochip-Implantation“ und „Verhaltenstherapie“ unter anderem ebenfalls, ob ein Tier auch bei erfolgter Operation innerhalb der letzten sechs Monate versicherbar ist.

Neuerdings wird auch gefragt nach der Wartezeit bei besonderen Krankheiten oder Fehlentwicklungen (Benchmark: kleiner gleich zwölf Monate) sowie bei Prothesen, Implantaten, Orthesen und Hilfsmitteln oder Ähnlichem (Benchmark: kleiner gleich sechs Monate).

Erstmals Tarife mit der Höchstnote

Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt 36 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Tarife von elf Gesellschaften unter die Lupe genommen. Davon erhielten in Tierkranken eine und in Tier-OP zwei Offerten die Höchstnote „herausragend“. Im Vorjahr hatte dies kein Testkandidat geschafft (VersicherungsJournal 17.3.2025).

Mit fünf der Richtungsanzeiger wurden im Segment Tierkranken aktuell mehr als jedes dritte (Vorjahr: gut jedes vierte) Angebot bedacht. Vier Kompasse erhielten 25 (45) Prozent der Testkandidaten. Drei Richtungsanzeiger bekam knapp (gut) jede fünfte Offerte, zwei Kompasse erreichte jeder achte (siebte) Prüfling. Neuerdings einmal wurde die Note „schwach“ vergeben.

Notenspiegel Tierkranken (Bild: Wichert)

Im Bereich Tier-OP wurde mit fünf der Richtungsanzeiger fast jedes zweite (Vorjahr: jedes vierte) Produkt bedacht, mit vier Kompassen jeder fünfte (zweite) Testkandidat. Drei Richtungsanzeiger bekam jede siebte (fünfte) Offerte. Jeder siebte (fünfte) Prüfling kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Notenspiegel Tier-OP (Bild: Wichert)

Die besten Tierkranken- und Tier-OP-Angebot für Hunde

Im Segment Tierkranken erhielt nur die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. für ihre Offerte „Hunde-Krankenversicherung #2025 inklusive Sterbegeld-Baustein und Vorsorge-Baustein“ die Höchstnote von sechs Kompassen. Ohne die Bausteine sprangen fünf Kompasse heraus. Dies schafften auch

Bei den OP-Versicherungen vergaben die Analysten die Höchstnote an das Hansemerkur-Produkt „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Hund“ sowie an die „Hunde-OP-Versicherung #2025“ der Uelzener. Fünf Richtungsanzeiger wurden vergeben an

  • „Premium“ und „Premium Plus“ von Adcuri sowie Barmenia,
  • die Produkte „Komfort“, „Premium“ und „Smart“ der Allianz Versicherungs-AG,
  • die Arag-Angebote „Komfort“ und „Premium“,
  • den „Rundumschutz inklusive SOS-Schutz“ von Cleo & You,
  • die Hansemerkur-Offerten „Premium“, „Premium inklusive Zahn & Assistance Hund“ und „Premium plus“ sowie
  • „Superior“ von Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Assistance · Berufsunfähigkeit · Scoring · Senioren
 
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ascore: Die leistungsstärksten Unfall-Policen
13.12.2019 – Für das Scoring wurden von dem Analysehaus 108 Tarife von 36 Anbietern nach 51 Kriterien untersucht. 24 Testteilnehmer können sich über die Höchstnote freuen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Vier Mal Neues aus der Lebensversicherung
17.1.2017 – Ohne Garantien geht es nicht. HDI Leben bietet nun ein Hybridprodukt mit drei Garantiestellschrauben. Produktneuerungen haben auch Nürnberger, Swiss Life und Universa vermeldet. mehr ...
 
Wie ein Makler seine Kunden durch alle Lebensphasen begleitet
3.11.2025 – Detlef Tauscher berichtet im VersicherungsJournal-Extrablatt aus der Praxis: Der Versicherungsmakler altert mit seinen Mandanten, die er seit knapp zwei Jahrzehnten rund um deren Finanzfragen begleitet. Er gewinnt mit ihnen aber auch neue Interessenten, in deren Versicherungsordnern er teilweise skurrile Funde macht. (Bild: Centberg) mehr ...
 
Deutscher Fairness-Preis: Dies sind die Sieger aus der Versicherungsbranche
30.10.2025 – Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Unternehmen ihren Kunden am besten auf Augenhöhe begegnen. Bewertet wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Nur drei Akteure schafften es in zwei der 13 Assekuranzkategorien aufs Siegerpodest. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die besten und preiswertesten Hundehalterhaftpflichttarife laut Focus Money
24.9.2025 – Die Zeitschrift hat Angebote für einen Labrador Retriever und einen Chihuahua separat ausgewertet. Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung gab es beim Leistungsranking einen Wechsel an der Spitze. Welche Tarife von welchem Versicherer empfohlen werden. (Bild: Pixabay CC0/Vlaaitje) mehr ...
 
Dies sind laut Ascore die aktuell besten Hundehalterhaftpflicht-Versicherungen
18.6.2025 – Das Analysehaus hat das Bewertungsverfahren für diese Produktgruppe umfassend überarbeitet. Von den durchleuchteten 99 Angeboten schafften nur 15 die Bestnote. Zwei Anbieter erhielten zweimal sechs Kompasse. (Bild: Pixabay CC0/Surprising Media) mehr ...
 
Stiftung Warentest: Die besten Reise-Krankenversicherungen
17.4.2025 – Die Verbraucherschützer beobachten eine hohe Qualität im Markt. Aber auch die Tarife mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ unterscheiden sich markant. (Bild: Stiftung Warentest) mehr ...
 
Debeka: Bald sind alle Produkte online abschließbar
25.3.2025 – Die Ausschließlichkeit muss beim Vertrieb Kompromisse eingehen. In der Krankenversicherung gibt es eine Mega-Prämienerhöhung, so der Versicherer auf seiner Jahrespressekonferenz. In der Pflege hofft er auf einen Vertriebsschub durch die Politik. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
WERBUNG