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Die besten Kranken- und OP-Versicherungen für Katzen im Urteil von Ascore

16.3.2026 – Das Analysehaus hat Tierkranken- und Tier-OP-Versicherungen für Katzen einem Produktscoring unterzogen. Dabei erhielt lediglich ein Tarif die Höchstnote von sechs Kompassen. Dies war „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Katze“ der Hansemerkur im Bereich OP-Versicherung. 27 weitere Offerten von Adcuri, Allianz, Arag, Barmenia, Cleo & You, Hansemerkur und Uelzener bekamen mit fünf Kompassen die zweitbeste Note. Insgesamt wurden 35 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Lösungen von elf Produktgebern bewertet.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat erneut die Bedingungsqualität von Tierkranken- und Tier-Operations- (OP-) Policen unter die Lupe genommen und am Donnerstag die aktuellen Ergebnisse des Produktscoring-Updates vorgelegt.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Das Produktscoring für Katzen basiert auf einem Vergleich von 30 Tierkranken- beziehungsweise 23 Tier-OP-Anforderungen. Neben zahlreichen mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortenden Fragen wurde für bestimmte Anforderungen jeweils eine Benchmark definiert, die sich an marktüblichen Standards orientiert. Wird diese Hürde erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt.

Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt. Wird die Messlatte verfehlt, vergeben die Analysten keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen bei einem anderen Kriterium kompensiert werden.

Die Punkte werden schließlich in Kompasse umgerechnet. Die Höchstnote sind sechs dieser Richtungsanzeiger („herausragend“). Im schlechtesten Fall wird nur ein Kompass („schwach“) vergeben. Die Bewertungen dazwischen lauten „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse), „sehr gut“ (vier Kompasse), „gut“ (drei Kompasse) und „ausreichend“ (zwei Kompasse).

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Bis zu 30 Score-Kriterien

Die Prüfpunkte für die Tierkrankenpolicen sind aufgeteilt auf die neun Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, alternative Heilmethoden, Operation, Zahnbehandlung und Zahn-OP, Vorsorgeleistung, Fehlentwicklungen, Ausland und Sonstiges. Bei den OP-Versicherungen sind es die fünf Bereiche Antrag/Vertrag, Deckungsumfang, Zahnbehandlung und Zahn-OP sowie Ausland.

Die Kriterien reichen von „A“ wie „Angeborene Fehlentwicklungen versicherbar“ über „H“ wie „Höchstaufnahmealter“ und „Hilfsmittel und Orthesen“ bis „Z“ wie „Zahnextraktion“. Im Bereich OP-Versicherung wurde neben den Leistungsausprägungen bei Kaiserschnitten, Prothesen und minimalinvasiven Operationen auch berücksichtigt, ob auch bei Vertragsschluss unbekannte angeborene Fehlentwicklungen mitversichert sind.

Zusätzlich zu den 30 (23) Score-Kriterien umfasst die Analyse 44 (30) „IR-Kriterien“ (Individual Research). Diese ergänzen den Angaben zufolge „die Bewertung um weiterführende Informationen und liefern zusätzliche Orientierung für Produktvergleiche und Detailanalysen.“

Neue Prüfpunkte

Für das aktuelle Update wurden hier zahlreiche neue Aspekte in den Prüfkatalog aufgenommen. Dazu gehören neben den Kriterien „Verzicht auf Impfpflicht“, „Verzicht auf verpflichtende Mikrochip-Implantation“ und „Verhaltenstherapie“ unter anderem ebenfalls, ob ein Tier auch bei erfolgter Operation innerhalb der letzten sechs Monate versicherbar ist.

Neuerdings wird auch gefragt nach der Wartezeit bei besonderen Krankheiten oder Fehlentwicklungen (Benchmark: kleiner gleich zwölf Monate) sowie bei Prothesen, Implantaten, Orthesen und Hilfsmitteln oder Ähnlichem (Benchmark: kleiner gleich sechs Monate).

Erstmals wurde die Höchstnote vergeben

Das Analysehaus hat im Rahmen des Scoring-Updates insgesamt 35 Tierkranken- und 29 Tier-OP-Tarife für Katzen von elf Gesellschaften unter die Lupe genommen. Davon erhielt im Segment Tier-OP eine Offerte die Höchstnote „herausragend“. Im Vorjahr hatte dies kein Testkandidat geschafft (VersicherungsJournal 17.3.2025).

Mit fünf der Richtungsanzeiger wurden im Segment Tierkranken aktuell 37 (Vorjahr: 34) Prozent der Angebote bedacht. 26 (40) Prozent der Testkandidaten erhielten die Auszeichnung „vier Kompasse“. Drei Richtungsanzeiger bekam rund knapp (weit über) jede vierte Offerte, zwei Kompasse erreichte jeder neunte (fünfte) Prüfling. Neuerdings einmal wurde die Note „schwach“ vergeben.

Notenspiegel Katzen-Kranken (Bild: Wichert)

Im Bereich Tier-OP wurde mit fünf der Richtungsanzeiger etwa jedes zweite (Vorjahr: vierte) Produkt bedacht, mit vier Kompassen jeder 24 (43) Prozent der Testkandidaten. Drei Richtungsanzeiger bekam jede siebte (vierte) Offerte. Jeder zehnte (18.) Prüfling kam über ein „ausreichend“ (zwei Kompasse) nicht hinaus. Eine schlechtere Note wurde nicht vergeben.

Notenspiegel Katzen-OP (Bild: Wichert)

Die besten Tierkranken- und Tier-OP-Angebote für Katzen

Im Segment Tierkranken schnitten folgende Produktgeber mit der Note „ausgezeichnet“ (fünf Kompasse) am besten ab:

Bei den OP-Versicherungen bedachten die Analysten nur das Hansemerkur-Produkt „Premium plus inklusive Zahn & Assistance Katze“ mit der Höchstnote. Die Note „fünf Kompasse“ wurde vergeben an

  • „Premium“ und „Premium Plus“ von Adcuri sowie von Barmenia,
  • die Produkte „Komfort“, „Premium“ und „Smart“ der Allianz Versicherungs-AG,
  • das Arag-Angebot „Premium“,
  • den „Rundumschutz inklusive SOS-Schutz“ und den „Rundum Plus Schutz inklusive SOS-Schutz“ von Cleo & You,
  • die Hansemerkur-Offerten „Premium“, „Premium inklusive Zahn & Assistance Katze“ und „Premium plus“ sowie
  • die „Katzen-OP-Versicherung #2025“ der Uelzener.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Assistance · Berufsunfähigkeit · Gesundheitsreform · Scoring · Senioren
 
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