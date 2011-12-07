Allgemeine Haftpflicht: Mit diesen Anbietern sind die Kunden am zufriedensten

9.10.2025
Die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hat im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH im Rahmen der Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025“ die Zufriedenheit von Privatkunden mit ihrem Hauptanbieter ermittelt.
In die Gesamtwertung flossen neben der Zufriedenheit in den Aspekten Service (25 Prozent Gewichtung), Preis-Leistungs-Verhältnis und Produktqualität (jeweils 20 Prozent) sowie Transparenz/Verständlichkeit (15 Prozent) auch die Weiterempfehlungen und erlebte Ärgernisse (je zehn Prozent) ein. Details zur Methodik und die Sieger in der Gesamt- sowie in Teilwertungen hat die Redaktion in früheren Artikeln dargelegt (VersicherungsJournal 19.9.2025, 1.10.2025, 7.10.2025).
Darüber hinaus wurden Zusatzauswertung für verschiedene Versicherungssparten vorgenommen (Voraussetzung für die Aufnahme: mindestens 40 Kundenmeinungen). Im Segment „Allgemeine Haftpflichtversicherung“ setzte sich die WGV-Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Mit 82,2 Punkten schaffte sie ebenso ein „sehr gut“ wie die zweitplatzierte VPV Allgemeine Versicherungs-AG (81,7 Zähler).
In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Württembergische Versicherung AG gegen die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG durch. Alle drei Akteure erzielten knapp über beziehungsweise unter 78 Punkte, was für ein „gutes“ Qualitätsurteil reichte. Dies erhielten unter anderem auch die
Dahinter folgen neun weitere „gute“ und vier mit „befriedigend“ benotete Gesellschaften. Die vollständige Spartenrangliste kann unter diesem Link eingesehen werden.
