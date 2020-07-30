Über diese Versicherer ärgern sich Kunden am häufigsten

1.10.2025 – Jeder fünfte Privatkunde berichtet laut der Disq-Studie „Versicherer des Jahres 2025“ davon, sich schon einmal über seinen Anbieter geärgert zu haben. In vielen früheren Auflagen allerdings lag der Anteil meist deutlich niedriger. Aktuell kommt Adam Riese in der „Ärger-Rangliste“ mit unter neun Prozent auf den niedrigsten Anteil an Kunden mit Negativerfahrungen. Bei der Debeka ist es andererseits mehr als jeder dritte Mandant.

Jeder fünfte Privatkunde hat schon einmal ein Ärgernis in Sachen Versicherung mit seinem Hauptanbieter erlebt. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025“.

Die Untersuchung hat das Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. Basis der von der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH in Auftrag gegebenen Untersuchung ist eine zwischen Mitte Mai und Anfang August durchgeführte Onlineumfrage mit 4.218 Teilnehmern.

Früher war der Anteil verärgerter Kunden niedrigerer

Im Vergleich zum Höchstwert aus dem letzten Jahr (VersicherungsJournal 8.10.2024) ist der Anteil der Versicherungsnehmer mit Ärgernissen um etwa ein Zwölftel zurückgegangen.

Ansonsten wurde nur noch vor vier Jahren ein höherer Wert als aktuell gemessen (14.9.2021). Der Tiefstwert wurde mit jeweils einem Siebtel vor drei (27.9.2022) und vor neun Jahren erreicht.

Adam Riese vor Münchener Verein

Bei den insgesamt 37 namentlich aufgeführten Versicherern (Voraussetzung: mindestens 100 Urteile) geht die Schere weit auseinander. Am seltensten von Negativerlebnissen berichteten erneut Kunden des Assekuradeurs Adam Riese GmbH. Dort lag der Anteil nur bei einem Zwölftel.

Auf Anteile von unter zehn Prozent kamen ansonsten nur noch die Münchener Verein Versicherungen. Ein gutes Zehntel war es bei den Cosmos Versicherungen, jeweils rund ein Achtel bei den VPV Versicherungen, bei der Hannoverschen Lebensversicherung AG und bei den Mecklenburgischen Versicherungen.

Neben dem Gesamtsieger Münchener Verein finden sich auch die VPV, Adam Riese, Huk24 und Hannoversche in der Gesamtwertung zum „Versicherer des Jahres“ auf den vordersten Plätzen wieder (19.9.2025). In dieses Ranking gingen die erlebten Ärgernisse mit zehnprozentiger Gewichtung ein.

Debeka mit der roten Laterne

Bei acht Versicherern dagegen haben ein Viertel oder mehr der Privatkunden schon einmal ein Negativerlebnis gehabt. Unrühmlicher Spitzenreiter sind die Debeka Versicherungen, die als einziger Testkandidat auf einen Anteil von über einem Drittel kamen.

Die Riege mit einem Anteil von mindestens einem Viertel an erlebten Ärgernissen komplettieren die R+V Versicherungen, die Allianz Versicherungen, die Axa Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen, die Continentale Versicherungen, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Generali Versicherungen.

Ursachen für die Ärgernisse

Gefragt wurde ferner nach den Ursachen für ein Ärgernis. Hierzu standen den Befragten neun Antwortoptionen zur Verfügung. Zudem hatten sie die Möglichkeit, einen Freitext einzugeben. Mehrfachnennungen waren möglich.

Am häufigsten wurde „zu hohe/Erhöhung der Beiträge“ (plus zehn Prozentpunkte auf 35 Prozent) gewählt. Im Vorjahr hatte dieses Motiv noch an vierter Stelle gelegen. Dahinter folgen die Gründe „lange Bearbeitungszeit“ (weiterhin an zweiter Stelle, aktuell 32 Prozent) und „schlechter Kundenservice“ (unverändert Platz drei; 29 Prozent).

Nur noch an vierter Stelle findet sich mit „schlechte Erreichbarkeit“ das letztjährige Hauptmotiv für ein Negativerlebnis wieder. Position fünf belegt unverändert eine „nicht zufriedenstellende Schadenregulierung“ (22 Prozent).

Die Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail bei Bettina Möller erworben werden.