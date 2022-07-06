Diese Versicherer haben die zufriedensten Kunden

19.9.2025 – Der Münchener Verein (80,4 von 100 möglichen Punkten) hat laut einer aktuellen Befragung von Disq und NTV die insgesamt zufriedensten Kunden. Er erhielt als einziger Akteur eine „sehr gute“ Gesamtbewertung. Silber ging an die VPV. Bronze sicherte sich der Vorjahreszehnte Adam Riese.

Auch in diesem Jahr hat die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG wieder ermittelt, wie zufrieden erwachsene Privatkunden mit dem Versicherer sind, bei dem sie die meisten Policen haben.

Basis der von der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH in Auftrag gegebenen Untersuchung ist eine zwischen Mitte Mai und Anfang August durchgeführte Onlineumfrage mit 4.218 Teilnehmern. Die Stichprobe ist damit um ein Fünftel kleiner als im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 27.9.2024).

So wurde bewertet

In die Gesamtbeurteilung floss die Zufriedenheit in vier Leistungsbereichen ein:

Service (25 Prozent Gewichtung),

Preis-Leistungs-Verhältnis (20 Prozent),

Qualität der Produkte (20 Prozent) und

Transparenz/Verständlichkeit (15 Prozent).

Auch erlebte Ärgernisse mit dem Versicherer sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft wurden berücksichtigt (jeweils zehn Prozent).

Für die Bewertung der vier erstgenannten Leistungsbereiche stand den Befragten eine fünfstufige Skala von minus zwei („sehr unzufrieden“) bis plus zwei („sehr zufrieden“) zur Verfügung.

WERBUNG

Urteile von „sehr gut“ bis „befriedigend“

Bei den Ärgernissen ging es um den Anteil der betroffenen Kunden pro Versicherungsunternehmen. Hinsichtlich der Weiterempfehlungsbereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score berücksichtigt.

Die Bewertungen in den einzelnen Bereichen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet und mit den entsprechenden Gewichtungsfaktoren zu einer Gesamtpunktzahl verdichtet. Die Werte wurden schließlich in fünf Qualitätsstufen („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 37 von 79 bewerteten Versicherern zu. Die Stimmen zu den übrigen Akteuren flossen nur in die Gesamtbewertung ein.

Deutlich abnehmende Zufriedenheit

Insgesamt erreichte die Branche mit so gerade eben noch „guten“ 70,4 (2024: 71,0) Punkten den drittniedrigsten Zufriedenheitswert seit vielen Jahren.

Lediglich 2017 und 2018 waren es nur jeweils um die 69 Zähler, was in das fünfstufige Disq-Notensystem übersetzt einem „befriedigend“ entsprach. Nachdem die Kurve zuvor viermal in Folge nach oben gezeigt hatte, ging es aktuell zum dritten Mal in Folge abwärts.

Münchener Verein verteidigt Spitzenplatz

In der Gesamtwertung hinsichtlich der Kundenzufriedenheit sicherten sich die Münchener Verein Versicherungen ein weiteres Mal die Spitzenposition. Mit 80,4 Punkten verschlechterte sich das Unternehmen zwar um drei Zähler, schaffte aber erneut als einziger Testkandidat die Topnote „sehr gut“.

In allen Kriterien gehört der Münchener Verein zu den drei besten Anbietern. In Sachen Service sowie Transparenz und Verständlichkeit reichte es sogar jeweils für den Spitzenplatz. Zweiter wurde der Anbieter bei den Weiterempfehlungen, den Ärgernissen und beim Preis-Leistungs-Verhältnis.

VPV springt auf Silberrang

Neu in die Top Ten platzierten sich die VPV Versicherungen, die dank einer Verbesserung um 17 Punkte von der vorletzten Position auf den Silberrang nach oben kletterten. Das Unternehmen konnte sich in allen Prüfpunkten deutlich steigern und führt das Feld der insgesamt 16 „guten“ Marktteilnehmer an.

Neben der besten, „sehr guten“ Bewertung hinsichtlich der Weiterempfehlungen bescheinigten die Verbraucher dem Anbieter einen „guten“ Service (Platz zwei) sowie eine jeweils „gute“ Transparenz und Verständlichkeit (Rang vier) sowie Produktqualität (Position sieben).

Die Versicherer auf den weiteren Plätzen

Von zehn auf drei nach oben ging es für die Adam Riese GmbH (77,5 Punkte). Der Akteur ließ beim Preis-Leistungs-Verhältnis und bei den Ärgernissen alle Wettbewerber hinter sich und wurde Zweiter im Aspekt „Transparenz und Verständlichkeit“.

Dahinter folgen mit 76 bis 75 Zählern die Huk24 AG (von drei auf vier), die Hannoversche Lebensversicherung AG (von zwei auf fünf), die WGV Versicherungen (von zwölf auf sechs), die Verti Versicherung AG (von vier auf sieben) und die Cosmos Versicherungen (von sechs auf acht). Dabei siegte die Hannoversche im Prüfpunkt Produktqualität.

Von null auf neun ging es für die Mecklenburgischen Versicherungen, von 24 auf zehn für die Gothaer Versicherungen.

Bezugshinweis

Aus der Top Ten herausgefallen sind die DEVK Versicherungen (auf Platz 24), die Hansemerkur Versicherungen (Rang 21), die LVM Versicherungen (Position zwölf) und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK, an 27. Stelle).

Die Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail bei Bettina Möller erworben werden.