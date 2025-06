Frank Wemheuer geht von Swiss Life zur Global-Finanz

25.6.2025

Die Global-Finanz AG meldet einen Wechsel in ihrem Leitungsgremium. Frank Wemheuer (45) wird zum 1. September neuer COO des Finanz- und Anlagenberaters. Er folgt in dieser Position auf Ulrich Strotmann (67), der nach 32 Jahren im Unternehmen zum Jahresende ausscheidet. Im Vorstand war er 13 Jahre lang (VersicherungsJournal 17.7.2012).

Frank Wemheuer (Bild: Global-Finanz)

Wemheuer bildet künftig mit Bernd Steinhart (49) das neue Führungs-Duo, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Steinhart ist seit diesem Frühjahr Vertriebsvorstand des Bonner Unternehmens (12.12.2024).

Vorstand Konstantinos Liolis (50), seit Mitte vergangenen Jahres im Amt (20.8.2024), verlässt zum 30. Juni den Allfinanzdienstleister wieder, wird auf Nachfrage berichtet. Der Abgang hat persönliche Gründe.

Man sei über die sechsmonatige Verlängerung von Strotmann überaus glücklich. So sei ein reibungsloser Übergang gewährleistet, heißt es.

Der neue, künftige COO ist Diplom-Kaufmann (FH) und Sparkassenbetriebswirt. Wemheuer verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon fast 17 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in der Swiss Life Deutschland-Gruppe. Dort war er zuletzt Bereichsleiter Operations und Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft.