Global-Finanz beruft Konstantinos Liolis in den Vorstand

20.8.2024

Eine Veränderung in ihrem Führungsgremium gibt die Global-Finanz AG bekannt. Konstantinos Liolis (49) ist seit 1. Juli Vorstand des Allfinanzvertriebs. Er verantworte überwiegend die Ressorts Organisation & Betrieb, Personal, IT und Finanzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Diplom-Kaufmann bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungs- und Investmentbranche mit. Er arbeitete unter anderem für S&P Global Inc. (vormals Standard & Poor’s Corporation), die Morningstar Deutschland GmbH, die ING-Diba AG, Fidelity International LLC und die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG. Zuletzt war er knapp vier Jahre Vorstand der BN & Partners Capital AG.

Seine Funktion als Geschäftsführer der einhundertprozentigen Tochter Global-Finanz Gesellschaft für Beratung und Vermittlung mbH, die er am 1. September vergangenen Jahres übernommen hat, wird er weiterhin parallel zu seiner neuen Rolle ausüben.

Konstantinos Liolis (Bild: Global-Finanz)

Nicht mehr im Vorstand der Muttergesellschaft ist Michael Heinze (53), der 2010 in das Leitungsgremium berufen (VersicherungsJournal 19.1.2010) und 2012 zum Vorsitzenden bestellt worden war (17.7.2012). Sein Vertrag wurde zum Jahresende nicht verlängert, wird auf Nachfrage berichtet.

Derzeit übernehmen Ulrich Strotmann (66), seit 2012 im Vorstand (17.7.2012), und Liolis seine Aufgaben. Letzterer wurde berufen, um Strotmann Mitte nächsten Jahres abzulösen, der dann in den Ruhestand geht. Einen Vorsitzenden gibt es seit dem Ausscheiden von Heinze nicht. Die Doppelspitze trifft Entscheidungen gemeinsam.