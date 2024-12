Global-Finanz beruft neuen Vertriebsvorstand

12.12.2024

Die Global-Finanz AG kündigt eine Änderung in ihrem Führungsgremium an. Bis spätestens Mai 2025 soll Bernd Steinhart in den Vorstand des Allfinanzdienstleisters berufen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der 48-jährige Bankkaufmann bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit, so Global-Finanz weiter. Zuletzt war Steinhart vier Jahre lang Vorstandsmitglied der Pension Benefits AG. Zuvor sammelte er unter anderem Erfahrungen bei der WWK Lebensversicherung a.G. und der Sparkasse Freiburg.

Als Experte in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Fachspezialist in der Firmenberatung hat sich Steinhart bereits einen Namen gemacht. Bei der Global-Finanz wird er jedoch in anderen Funktionen tätig sein. In seiner neuen Rolle als Vorstand wird er vor allem die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten.

Bernd Steinhart (Bild: Global-Finanz)

Bei Global-Finanz hat es in diesem Jahr bereits prominente Wechsel an der Vorstandsspitze gegeben. So wurde der zum Jahresende auslaufende Vertrag des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Heinze nicht verlängert. Seine Aufgaben haben Ulrich Strotmann und der neu berufene Konstantinos Liolis übernommen. Derzeit treffen beide als Doppelspitze die Entscheidungen gemeinsam.

Wenn Strotmann Mitte kommenden Jahres in den Ruhestand wechselt, soll Liolis die Geschäfte des Unternehmens allein weiterführen (VersicherungsJournal 20.8.2024).