Blau direkt holt zweiten Branchenneuling auf den Chefsessel

25.8.2025

Die Blau direkt GmbH hat einen Wechsel in der Geschäftsführung bekanntgegeben: „Dr. Kai-Uwe Laag hat sein Amt als Chief Executive Officer aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Maklerpools. Laag (50) war erst im vorigen Jahr als zuvor branchenfremder Nachfolger von Co-Firmengründer Lars Drückhammer (56) auf den Chefsessel des Lübecker Unternehmens gekommen (VersicherungsJournal 6.6.2024).

Den CEO-Posten soll zum 29. September Ait Voncke übernehmen, der bis Ende März die Aviv Group GmbH als CEO führte. Dieses Berliner Unternehmen betreibt Online-Plattformen für Immobilien in Belgien, Deutschland, Frankreich und Israel, zu denen hierzulande unter anderem die Marke Immowelt.de zählt. Davor arbeitete Voncke, der in Belgien, England und den USA Mikroelektronik und Wirtschaft studiert hat, bei dem US-amerikanischen Online-Reisebüro Expedia Group.

Kai-Uwe Laag (li.) und Ait Voncke (Bild: Blau direkt)

Voncke soll „das Serviceangebot für Vermittler und Produktgeber ausbauen“, heißt es von dem Technologieanbieter für Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen. Man wolle Innovationsführer der Branche sein und verstärkt in Prozessautomatisierung und künstliche Intelligenz investieren. In der Übergangszeit verantworten die Managementmitglieder Hannes Heilenkötter (38), Heiko Kobold (48) und Stephan Schinnenburg (64) die CEO-Aufgaben kommissarisch.