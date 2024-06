Blau Direkt: Lars Drückhammer übergibt Chefsessel an externen Nachfolger

6.6.2024 – Der Gründer des Lübecker Maklerpools zieht sich Ende Juni aus der operativen Geschäftsführung zurück. Das Kommando übernimmt Kai-Uwe Laag, der zuletzt bei der Amplifon Deutschland GmbH als Geschäftsführer tätig war.

Nach Oliver Pradetto (VersicherungsJournal 1.2.2023) verabschiedet sich mit CEO Lars Drückhammer der zweite Gründer der Blau direkt GmbH aus dem operativen Geschäft. Mit Wirkung zum 1. Juli wechselt Drückhammer in den Beirat, wie die Lübecker am Mittwoch mitteilten.

Er bleibe „signifikant investiert“ und werde der Geschäftsführung unter anderem bei strategischen Fragen und in der Planungsunterstützung zur Seite stehen, heißt es weiter. Seine Rückzugspläne hatte Drückhammer vor etwa eineinhalb Jahren publik gemacht (Medienspiegel 4.11.2022).

Kai-Uwe Laag und Lars Drückhammer (Bild: Blau direkt)

Branchenfremder Nachfolger

Nachfolger von Drückhammer wird Dr. Kai-Uwe Laag (49). Er war zuletzt bei der Amplifon Deutschland GmbH als Geschäftsführer tätig und verantwortete das Deutschlandgeschäft des global agierenden Hörgeräteakustik-Unternehmens.

Davor war er als CEO der Telefónica Retail GmbH für den Vertrieb der deutschen Eigenmarken „O2“ und „BLAU“ mit einer nationalen Filialkette, einem deutschlandweiten O2 Franchise-Netzwerk, zuständig.

„Mit seiner breit gefächerten Erfahrung ist Kai hervorragend geeignet, Blau direkt weiter in Richtung Marktführerschaft zu entwickeln und die Organisation an die dynamischen Marktbedingungen anzupassen“, lässt sich Drückhammer in der Mitteilung zum CEO-Wechsel zitieren.

Transformation vorantreiben

Zur Blau-direkt-Geschäftsführung gehören laut Internetimpressum auch COO Hannes Heilenkötter (11.1.2022) und Chief Business Development Officer (CBDO) Oliver Lang (2.7.2020). Als CFO wurde Heiko Kobold (27.4.2023) angeheuert, als CSO Stefan Bachmann (3.4.2024).

Mit der jetzt getroffenen Nachfolgeregelung auf dem CEO-Posten treibe man die Transformation weiter voran – mit dem Ziel, „die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens in einem Marktumfeld zu sichern, das durch neue Marktteilnehmer, gestiegene Kundenerwartungen und technologischen Fortschritt einem dramatischen Wandel unterworfen ist“.