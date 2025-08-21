Immer mehr Lkw-Diebstähle

30.9.2025

Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Lkw (Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen, Zugmaschinen und Sattelschlepper) hat im vergangenen Jahr nur leicht zugenommen. Nach einem rapiden Anstieg um etwa die Hälfte vor Jahresfrist (VersicherungsJournal 16.10.2024) ging es laut dem „Bundeslagebild 2024 Kfz-Kriminalität“ zuletzt um 6,3 Prozent auf 1.073 Delikte aufwärts. Das Lagebild hat das Bundeskriminalamt (BKA) im September veröffentlicht (25.9.2025).

Höher war die Zahl der Taten zuletzt 2017. Die niedrigsten Werte wurden in den von Corona geprägten Jahren 2020 und 2021 verzeichnet. Auf 16-Jahressicht zeigt die Kurve allerdings deutlich nach unten. Denn vor 2017 betrug die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Lastkraftwagen jeweils mindestens 1.500. Zwischen 2008 und 2010 waren es sogar jeweils mehr als 2.000 Fälle.

Die Autoren des Bundeslagebildes stellen heraus, dass die drei am häufigsten entwendeten Marken Renault (416), Mercedes-Benz beziehungsweise Daimler-Benz (317) und Volkswagen (160) gewesen seien.

Die BKA-Publikation beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sowie den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungsunternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).