Diese Autos werden am häufigsten geklaut

25.9.2025 – Nach absoluten Zahlen liegt erneut VW vor weiterhin Audi, Mercedes und BMW an der Spitze der „Klauhitparade 2024“ der Pkw. Dies zeigt die Publikation „Kfz-Kriminalität: Bundeslagebild 2024“ des Bundeskriminalamts.

Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Personenkraftwagen ist im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent auf 16.129 gestiegen. Dies ist dem „Bundeslagebild 2024 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts (BKA) zu entnehmen.

Die Auswertung beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sowie den Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungs-Unternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Statistische Unterschiede zwischen Bundeslagebild und PKS

Direkte Vergleiche mit den Zahlen aus der PKS (VersicherungsJournal 3.4.2025, 19.8.2025) sind nicht möglich. Dies liegt unter anderem daran, dass in dem Statistikmaterial zur PKS alle polizeilich erfassten Diebstahlsdelikte von Kraftwagen (inklusive unerlaubter Ingebrauchnahme) aufgelistet werden. Im Bundeslagebild geht es hingegen um Pkw, eine Teilmenge der Kraftwagen.

Zudem werden hier nur solche Diebstähle („dauerhaft abhandengekommen“) erfasst, die „im Laufe des Berichtsjahres entwendet, unterschlagen und anderweitig betrügerisch erlangt wurden und auch noch am Jahresende zur Sachfahndung in Inpol ausgeschrieben sind“, heißt es in der BKA-Publikation. Letztgenannte Delikte werden in der PKS unter eigenen Straftatenschlüsseln statistisch erfasst.

Deutlich mehr Fahndungsnotierungen

Gegensätzlich zur Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Personenkraftwagen entwickelte sich die Zahl der Kfz-Gesamtfahndungsnotierungen. Diese sank im Berichtsjahr um 6,5 Prozent auf 48.254.

Auf der anderen Seite ist der Gesamtzulassungsbestand nach Zahlen des KBA im Berichtsjahr um circa 0,5 Prozent auf über 49,3 Millionen gestiegen. Dabei erhöhte sich die Zahl der Elektrofahrzeuge um ein Sechstel auf rund 1,65 Millionen. Bei den Hybridfahrzeugen ging es sogar um über ein Fünftel (auf 3,56 Millionen) nach oben.

VW an der Spitze der „Klauhitparade“

Wie aus dem Bundeslagebild weiter hervorgeht, entfielen zuletzt 42,4 Prozent der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge auf die vier an der Spitze liegenden deutschen Autohersteller. Bei VW waren es rund 2.030 Fälle, bei Audi etwa 1.720 Delikte, bei Mercedes fast 1.560 und bei BMW fast 1.520.

Zum Vergleich: Vor Jahresfrist waren es nur 39,5 Prozent (14.10.2024), in den Jahren davor aber noch über 45 Prozent (8.8.2023) beziehungsweise fast 50 Prozent (29.11.2022) – und 2018 sogar 56,4 Prozent.

Rückgänge bei Kia und Ford

Rückgänge waren im Vergleich zum Vorjahr vor allem bei den Marken Kia (minus 13,3 Prozent) und Ford (minus 8,1 Prozent) zu beobachten. Die Zahl der dauerhaft abhanden gekommenen Fahrzeuge der Audis erhöhte sich andererseits mit fast einem Achtel besonders stark. Noch deutlicher nach oben zeigte die Kurve nur bei den Renaults.

Welche Automarken bei den Langfingern am beliebtesten sind, wertet auch der GDV jedes Jahr auf Basis der versicherten Fälle aus. Hier lagen ebenfalls die vier vorgenannten deutschen Hersteller bei den Fallzahlen auf den vordersten fünf Plätzen. Toyota liegt an dritter Stelle, vor Mercedes und BMW. Bei der Schadenhäufigkeit je 1.000 versicherte Fahrzeuge kommt Land Rover auf den höchsten Wert (18.9.2025).