Franke und Bornberg kürt die besten Anbieter von Krankenzusatzversicherungen

22.5.2024 – Im aktuellen Rating Kranken-Zusatzversicherung hat nur die SDK in allen sechs Kategorien für mindestens einen Tarif die Höchstnote „FFF+“ erhalten. Fünf Mal zu den Topanbietern gehören Barmenia und Münchener Verein. Insgesamt etwa drei Dutzend Anbieter schafften mindestens einmal die Topnote.

Die Franke und Bornberg GmbH hat den Markt der Ergänzungsversicherungen erneut einem umfassenden Produktrating unterzogen. Bei der letzten Ratingauflage hatten die Analysten erläutert, dass das Angebot in der Kranken-Zusatzversicherung „vergleichsweise niedrigschwellig“ erscheine und die Prämien auf den ersten Blick günstig seien.

„Doch bei mehreren Verträgen addieren sich die Prämien schnell zu einem dreistelligen Betrag. Da ist es für Verbraucher nicht leicht, den Überblick zu behalten. Welche Zusatz-PKV brauche ich tatsächlich, und worauf kann ich verzichten? Eines steht fest: Ein schlechter Tarif ist immer zu teuer“ (VersicherungsJournal 14.3.2023).

Sechs Teilratings

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten hat Franke und Bornberg das Rating Kranken-Zusatzversicherung in sechs Absicherungsbereiche untergliedert, für die jeweils eigene Leistungskriterien gelten.

Verglichen wurden jeweils 367 (2023: je 356) Lösungen in den Segmenten Zahnersatz und Zahnbehandlung, 123 (106) Angebote für den stationären Krankenhausaufenthalt sowie jeweils 170 (je 165) Offerten in den Bereichen Sehhilfen, Naturheilverfahren und Vorsorge.

Nur SDK sechs Mal in der Spitzengruppe

Die Testkandidaten stammen von 40 (37) Produktanbietern. Die meisten von ihnen decken den Angaben zufolge alle Segmente ab. Als Ausnahme hatten die Analysten vor Jahresfrist die Sachversicherer genannt, die ihr Portfolio erst in den letzten Jahren insbesondere um Zahnzusatzversicherungen erweitert haben. Dieser Bereich sei auch der mit den meisten Anbietern.

Dennoch bekam mit der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) nur ein Akteur in allen Untersuchungskategorien für mindestens eine Offerte die Höchstnote „FFF+“. Jeweils fünf Mal gelang dies der Barmenia Krankenversicherung AG (nicht Sehhilfen) sowie der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (nicht Naturheilverfahren).

Die Bestnote für mindestens ein Produkt in vier Teilbereichen erhielten die DFV Deutsche Familienversicherung AG und die Gothaer Krankenversicherung AG (jeweils nicht Sehhilfen und nicht Naturheilverfahren).

Gleiches schafften auch die Arag Krankenversicherungs-AG und die Concordia Krankenversicherungs-AG (jeweils nicht Sehhilfen und nicht Vorsorge), die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (nicht stationär und nicht Sehhilfen) sowie die Inter Krankenversicherung AG (nicht Naturheilverfahren und Vorsorge).

Etwa drei Dutzend Akteure mit Höchstnote in mindestens einem Bereich

Mindestens in einem Segment ein „FFF+“ erhielten darüber hinaus

Dabei schafften LKH und WGV den Aufstieg in die Spitzengruppe der Anbieter mit mindestens einem „FFF+“-Tarif. Aus dieser herausgefallen ist die Axa Krankenversicherung AG. Die Ergebnisse aus den einzelnen Teilratings stellt die Redaktion in separaten Artikeln in den nächsten Tagen vor.