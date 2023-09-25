Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Dies waren im ersten Halbjahr 2025 die wachstumsstärksten Krankenkassen

30.9.2025 – Sowohl prozentual (plus 82,6 Prozent) als auch nach „Köpfen“ (plus 345.359 Mitglieder) wuchs die BKK Firmus im ersten Halbjahr am stärksten. Dies zeigen Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg. So gut wie alle „Gewinner“ gehören zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft.

Die Krankenkassen steigerten im ersten Halbjahr 2025 laut der Statistik KM1 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) die Mitgliederzahl um 72.892 auf 58.617.393 Mitglieder (plus 0,1 Prozent). Betrachtet man nur das zweite Quartal, zeigte die Kurve sogar erstmals in diesem Jahrhundert nach unten.

Nur gut jede vierte Kasse im Plus

Auf Sechsmonatssicht Heft 32/2025 konnte nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik nur gut jede vierte Körperschaft an dem Aufschwung teilhaben. Dabei wuchsen nur zwei der 14 größten Marktteilnehmer mit mindestens einer Million Mitgliedern (VersicherungsJournal 24.9.2025).

Dazu gehörte Branchenprimus Techniker Krankenkasse, der nach absoluten Zahlen um über 265.000 (auf 9,43 Millionen) Mitglieder zulegte. Noch stärker baute die ebenfalls bundesweit geöffnete BKK Firmus ihre Mitgliederzahl aus (plus über 345.350 auf gut 763.700). Damit machte sie in der Rangliste einen Sprung vom 27. auf den 18. Platz.

Letztgenannte Körperschaft ist trotz zweifacher Erhöhung des Zusatzbeitrags innerhalb kurzer Zeit – einmal zum Jahresbeginn (6.1.2025).und ein weiteres Mal zum 1. Mai des Jahres (19.5.2025) die bundesweit oder regional geöffnete Kasse mit dem niedrigsten Gesamtbeitragssatz (16,78 Prozent). 16,79 Prozent sind es bei Handelskrankenkasse (HKK).

WERBUNG

Weiter Kassen mit hohen Zuwächsen

Sechs weitere Akteure bauten ihre Mitgliederzahl im fünfstelligen Bereich aus. Dies waren die HKK, die Audi BKK, SKD BKK, die BKK Linde, die HEK – Hanseatische Krankenkasse und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse. Vier davon sind bundesweit geöffnet, die SKD BKK und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland regional.

Vergleichsweise hohe Mitgliederzuwächse hatten auch die beiden regional geöffneten Körperschaften BKK Faber-Castell & Partner (plus knapp 6.700 Personen) und AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen (plus fast 4.600) zu verzeichnen.

Zuwachs absolut (Bild: Wichert)

Die meisten der vorgenannten Krankenkassen gehören mit um die 17 Prozent Gesamtbeitragssatz zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft. Die BKK Faber-Castell & Partner verlangt wie die BKK Firmus lediglich 16,78 Prozent Gesamtbeitragssatz, die AOK Niedersachsen 17,3 Prozent.

Die Körperschaften mit den größten Steigerungsraten

Prozentual gesehen war die BKK Firmus mit einem Plus von mehr als vier Fünfteln das Maß der Dinge. Um fast die Hälfte wuchs die regional geöffnete BKK Public, um fast die Hälfte die SKD BKK.

Zuwachs prozentual (Bild: Wichert)

Im zweistelligen Prozentbereich legte ansonsten nur noch die regional geöffnete BKK Freudenberg zu. Hohe einstellige Zuwachsraten schafften die BKK Linde und die BKK Faber-Castell & Partner. Zwischen 6,6 und 4,3 Prozent wuchsen neben den beiden betriebsbezogenen Anbietern EY BKK und Krones BKK auch die HKK und die regional geöffnete BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Lesetipp: Die gesetzliche Krankenversicherung als Türöffner zu Kunden
Cover Dossier (Bild: VersicherungsJournal)

In der Beratung ist die Wahl der richtigen Krankenkasse oft ein deutlich vernachlässigtes Thema. Zwar sind die Verdienstmöglichkeiten ohne Frage sehr begrenzt. Dass dieser Bereich aber mit Blick auf Kundenbindung und Service keinesfalls zu unterschätzen ist, zeigt ein Dossier.

Autor ist Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH. Er informiert über Beitrags- und Leistungsunterschiede sowie über finanzielle Vorteile, Mehrwerte und Bonusprogramme, die möglich sind.

Des Weiteren werden Ansätze für Beratung und Vertrieb vorgestellt. Dies umfasst Hinweise und Tipps, die dem Bestandsschutz und der Kundenbindung dienen und nicht nur die versicherte Person betreffen, sondern auch deren Familienmitglieder. Zudem werden Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten gemacht. 

Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

Björn Wichert

WERBUNG
Schlagwörter zu diesem Artikel
Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitsreform · Senioren · Strategie
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Krankenkassen
17.9.2025 – Ein Branchenportal hat die Unterschiede bei Service und freiwilligen Zusatz- und Mehrleistungen ausgewertet. Gut eine Handvoll Körperschaften erhielt die Höchstnote. Nur wenige davon sind bundesweit geöffnet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Nach Rekordanstieg der Beiträge: Hohes Einsparpotenzial durch Kassenwechsel
6.1.2025 – Seit Jahresanfang verlangt die Mehrheit der Krankenkassen zum Teil deutlich höhere Zusatzbeiträge. Teilweise haben sie sich verdoppelt. Nur noch vier liegen unter zwei Prozent – darunter ist nur eine bundesweit geöffnete. Hier ist die komplette Übersicht. (Bild: Zwick) mehr ...
 
Neue Vorgaben: So teuer wird es für GKV-Versicherte ab 2025
11.11.2024 – Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung steht nun fest. Damit ergeben sich für Versicherte deutliche Beitragserhöhungen. Hinzu kommen Mehrbelastungen in der Pflegeversicherung. Auf das Jahr gesehen steht ein vierstelliges Plus zu Buche. (Bild: Schrift-Architekt de, CC BY-SA 2.0) mehr ...
 
Was bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit zu tun ist
18.9.2024 – PRAXISWISSEN: Welche ersten Schritte notwendig sind, damit Betroffene die passende Versorgung erhalten, an wen man sich wendet und wo umfassende Informationen erhältlich sind. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Welche Hilfen und Leistungen es für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige gibt
6.6.2024 – PRAXISWISSEN: Jeder kann durch Unfall und Krankheit oder im Alter pflegebedürftig werden. Daher ist es gut zu wissen, was in so einem Fall zu tun ist und welche Leistungen einem selbst oder einem betroffenen Angehörigen im Rahmen der gesetzlichen Pflegeversicherung zustehen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die besten Krankenkassen 2024
22.3.2024 – Welche Anbieter ihre Leistungsversprechen am besten einhalten, haben die Marktforscher von Servicevalue anhand von Bewertungen der Versicherten analysiert. 13 Körperschaften erhielten die Bestnote. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Handelsblatt: Die besten Krankenkassen 2023
24.11.2023 – Sicher ist, die Beiträge werden im kommenden Jahr steigen. Welche gesetzlichen Krankenversicherer nicht nur mit geringen Kosten überzeugen, sondern auch mit zusätzlichen Leistungen und Dienst am Kunden, zeigt ein aktuelles GKV-Ranking. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Was tun, wenn der Pflegefall eintritt
25.9.2023 – Rund fünf Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland auf eine Pflege angewiesen – Tendenz steigend. Da jeder durch Unfall, Krankheit oder im Alter pflegebedürftig werden kann, ist es wichtig zu wissen, wie es zu meistern ist, wenn man selbst oder ein Angehöriger davon betroffen ist. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...