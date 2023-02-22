Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Dies waren 2024 die Kfz-Versicherer mit den größten Bestandrückgängen

18.12.2025 – Bei 18 der 50 größten Kraftfahrtversicherer verminderte sich im vergangenen Jahr der Vertragsbestand. Am stärksten büßte mit fast einem Fünftel die Dialog ein. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2024 bauten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Kraftfahrtversicherer um 1,1 auf rund 132,4 Millionen Verträge aus.

Fast 40 Prozent der Anbieter im Minus

Laut dem „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH hatten, angeführt von der Baloise Sachversicherung AG Deutschland (plus über ein Fünftel), 32 der 50 größten Marktakteure Bestandszuwächse zu verzeichnen (VersicherungsJournal 18.12.2025).

Die jährlich veröffentlichte Studie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen. Die übrigen 19 Gesellschaften hatten Ende 2024 weniger Policen im Bestand als ein Jahr zuvor. Sechs von ihnen verloren sogar mehr als fünf Prozent.

Dialog mit den stärksten Einbußen

Den größten Bestandsabrieb hatte die Dialog Versicherung AG hinzunehmen (minus fast ein Fünftel auf unter 295.500 Verträge). Dadurch rutschte sie in der Umsatzrangliste vom 43. auf den 46. Platz nach unten. Bei der HDI Versicherung AG reduzierte sich der Bestand um fast ein Achtel (auf knapp 1,94 Millionen Kontrakte).

Vergleichsweise hohe Verminderungsraten zwischen fast zehn und knapp sieben Prozent waren bei der Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-AG (auf 332.800 Stück), der Axa Easy Versicherung AG (auf 234.300), der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt; auf unter 894.500) und der Alten Leipziger Versicherung AG (auf 418.000) zu beobachten.

Rückgänge (Bild: Wichert)

Hintergründe zu den Verlusten

Während die Dialog und der HDI in ihren Geschäftsberichten die Bestandsverluste nicht näher erläutern, führt die Axa Easy in ihrem Geschäftsbericht 2024 (PDF; 3,8 MB) neben Storno „Vertragsverluste im Jahreswechselgeschäft sowie geringe Neugeschäftsproduktion aufgrund von Beitragsanpassungen“ als Hintergrund an.

Die Nürnberger war im vergangenen Jahr in Komposit tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet (8.4.2025, 11.2.2025). In Kraftfahrt kam das Unternehmen, das an die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) verkauft wird (17.10.2025), auf die marktweit höchste Combined Ratio (21.10.2025).

Zahlreiche Positionsveränderungen

Nicht nur für die Dialog ging es, wie oben beschrieben, in der Rangliste nach unten. Jeweils einen Platz verloren die Axa Easy (von 48 auf 49) und die DA Direkt (von 31 auf 32), jeweils zwei Positionen die Nürnberger (von 42 auf 44) und der HDI (von 17 auf 19).

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Björn Wichert

