Die Nürnberger Versicherungsgruppe wird nach Österreich verkauft

17.10.2025 – Die Wiener Städtische übernimmt die Mehrheit für 120 Euro je Aktie. Sie will die Marke und den Standort Nürnberg sichern sowie in die IT-Transformation und die Weiterentwicklung zu profitablem Wachstum investieren.

Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) übernimmt die Mehrheit an der Nürnberger Beteiligungs-AG, der Muttergesellschaft der gleichnamigen Versicherungsgruppe. Das haben die Vertragspartner am Donnerstag mitgeteilt.

Eine am Donnerstag abgeschlossene Zusammenschlussvereinbarung sieht vor, dass die größte österreichische Versicherungsgruppe allen Aktionären der Nürnberger die Übernahme ihrer Aktien für einen Stückpreis von 120 Euro anbieten wird. Das entspricht einer Bewertung von 1,382 Milliarden Euro für 100 Prozent des Grundkapitals.

Die VIG erläutert: „Dieser Preis entspricht einer Prämie von 173 Prozent im Vergleich zum unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der Nürnberger-Aktie sowie von 154 Prozent gegenüber dem unverzerrten Xetra-Schlusskurs der Nürnberger-Aktie vom 13. Mai 2025, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Prüfung strategischer Optionen durch die Nürnberger.“

Im letzten Jahr war der Aktienkurs um ein Fünftel auf 47,60 Euro gesunken. 2024 war das Konzernergebnis um 120 Millionen Euro auf minus 77 Millionen Euro gesunken, nachdem es bereits 2023 um rund 39 Prozent eingebrochen war (VersicherungsJournal 8.4.2025). Im ersten Halbjahr 2025 ging es wieder aufwärts (2.9.2025).

Großaktionäre haben schon zugestimmt

Vor dem Übernahmeangebot haben sich die Österreicher von Großaktionären der Nürnberger zusichern lassen, dass sie insgesamt rund 64,4 Prozent des Grundkapitals übernehmen können.

Zu den Verkäufern gehören unter anderem die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, die Versicherungskammer Bayern, die Daido Life Insurance Company und die Swiss Reinsurance Company Ltd.

Laut dem Geschäftsbericht 2024 (PDF; 3,5 MB) besteht der Kreis der Aktionäre aus

Erst- und Rückversicherern (66 Prozent),

Banken und Fondsgesellschaften (fünf Prozent) und

Vertriebspartnern, institutionellen und privaten Investoren.

Die Mitglieder des Vorstands haben bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen Nürnberger-Aktien in das Angebot einliefern und den übrigen Aktionären die Annahme des Angebots der VIG empfehlen werden.

Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner. Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger

Wachstum und Synergien im Blick

Harald Rosenberger (Bild: Nürnberger)

Die Franken begründen den Eigentümerwechsel so: „Ziel dieser Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft ist es, die Nürnberger bei ihrer Weiterentwicklung hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.

Harald Rosenberger, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger, schreibt: „Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt. Die Partnerschaft wird unsere Transformation signifikant beschleunigen und damit auch unsere Marktposition weiter stärken.“

Der VIG-Chef Hartwig Löger ergänzt: „Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die Nürnberger-Gruppe zu ermöglichen und mit der Diversifikation über den Spezialmarkt Deutschland auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE zu unterstützen. Mit unserer Mehrmarkenstrategie bieten wir ideale Voraussetzungen zur Standortsicherung sowie zum Identitätserhalt der starken Marke Nürnberger.“

Österreicher wollen investieren

Die Österreicher beabsichtigen, die neue Tochter „in ihrer Transformation zum Präventionsversicherer zu unterstützen und ihre Positionierung als richtungsgebender Anbieter von Biometrie-Produkten auch innerhalb der VIG-Gruppe auszurichten“. Dabei solle die Eigenständigkeit und Identität der Nürnberger erhalten bleiben.

Vereinbart wurden darüber hinaus die „Sicherung des Standortes in Nürnberg“, „weitreichende Zusagen für die bestehenden Arbeitsplätze und Betriebsvereinbarungen sowie Maßnahmen zur Bindung und Förderung von Mitarbeitern“.

Zudem haben die Wiener „Finanzierungsgarantien und erhebliche Investitionen zur schnellen Umsetzung eines Großprojekts zur IT-Transformation zugesichert“.

Wiener sind in 30 Ländern aktiv

Ihre eigene Position beschreiben die Österreicher so: „Als führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa (CEE) erbringt die VIG mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern Versicherungsleistungen für rund 33 Millionen Kundinnen und Kunden.

Lokales Unternehmertum und Mehrmarkenpolitik prägen die Positionierung der dezentral organisierten Gruppe.“

In Deutschland ist die Vienna Insurance Group seit 1990 mit den Interrisk Versicherungen, einem Komposit- und einem Lebensversicherer vertreten.