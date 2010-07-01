Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die besten Basisrenten im IVFP-Urteil

9.12.2025 – 96 Offerten von 34 Lebensversicherern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in der aktuellen Auflage des Rürup-Renten-Ratings auf Herz und Nieren geprüft. Die Höchstnote „exzellent“ erhielten unter geänderter Bewertungssystematik nur noch 19 Angebote von zehn Produktgebern. Zu diesen zählen Allianz, Axa, Canada Life, Ergo Vorsorge, Europa, HDI, LV 1871, Neue Leben, Volkswohl Bund und Württembergische.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Dienstag die 14. Auflage ihres Basisrenten-Ratings veröffentlicht. Insgesamt haben die Analysten 96 Tarife von 34 Anbietern unter die Lupe genommen. Bei der letzten Auflage waren es 96 Produkte von 39 Gesellschaften (VersicherungsJournal 17.9.2024).

So wurden die Rürup-Rentenversicherungen bewertet

Als Grundlage der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Die Bewertung basiert auf bis zu 80 Einzelkriterien. Diese sind auf die Bereiche Rendite (40 Prozent Gewichtung), Unternehmenssicherheit und Flexibilität (jeweils 25 Prozent Gewichtung), sowie Transparenz und Service (zehn Prozent) aufgeteilt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Rendite und die Flexibilität um fünf Prozentpunkte höher und die Unternehmenssicherheit um zehn Punkte niedriger gewichtet.

Das IVFP hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien

  • Klassik,
  • Klassik Plus,
  • Fondsgebunden mit und ohne Garantie,
  • Comfort und
  • Index.

Einzelheiten zu den Definitionen der einzelnen Klassen sowie zu den Untersuchungskriterien hat das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Basisrente 2025 (PDF, 575 KB) veröffentlicht.

Die besten klassischen Basisrenten

Bei den klassischen Tarifen erhielt der einzige Testkandidat – die „Basisrente“ der Hannoverschen Lebensversicherung AG, nur noch die Note „sehr gut“. Zuvor war die Offerte mit der Höchstnote „exzellent“ bedacht worden (28.11.2023, 21.11.2022, 13.11.2020).

In der Kategorie „Klassik Plus“ bekamen erneut nur die Europa Lebensversicherung AG („BasisRentenversicherung (E-BRCP)“) ein „exzellent“. Mit „sehr gut“ eine Notenklasse tiefer eingestuft als vor Jahresfrist wurde die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz BasisRente Perspektive“). Fünf weitere Testkandidaten schnitten ebenfalls mit „sehr gut“ ab.

Die besten Index- und Comfort-Tarife

Im Bereich „Index“ wurde vom Institut nur noch eine Lösung mit der Höchstnote bedacht, und zwar die „Basis-Rente Index“ der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG. Von „exzellent“ auf „sehr gut“ fielen

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Segment Comfort-Tarife. Auch hier konnte nur ein Testkandidat sein „exzellent“ aus dem Vorjahr verteidigen. Dies war die „BasisRente KomfortDynamik“ der Allianz.

Statt der Höchstnote nur noch ein „sehr gut“ schafften die „BasisVorsorge GarantieRente Index“ der Gothaer Lebensversicherung AG sowie die beiden Volkswohl-Bund-Angebote „Basis-Rente FONDS FITTERY“ und „Basis-Rente FONDS FITTERY NEXT“. Vier weitere Offerten befand das IFVP ebenfalls für „sehr gut“.

Dies sind die besten fondsgebundenen Basisrenten mit Garantie

Bei den fondsgebundenen Offerten stufte das Institut insgesamt 16 (Vorjahr: 32) Lösungen als „exzellent“ ein. Hierzu zählen folgende fünf (16) Tarife mit Garantien:

Neu in der Gruppe der Angebote mit der Bestnote vertreten ist die Neue Leben. Elf Angebote konnten ihr „exzellent“ aus dem Vorjahr nicht verteidigen.

Die Testsieger unter den Fondspolicen ohne Garantie

Im Bereich „fondsgebunden ohne Garantien“ erhielten die vorgenannten Produkte von Allianz, Ergo Vorsorge, Europa, LV 1871 und Neue Leben (aber ohne Garantie) erneut die Höchstnote. Neuerdings mit „exzellent“ bewertet werden die Angebote

Neu in der Spitzengruppe zu finden ist neben dem Axa-Produkt auch die Offerte der Württembergischen. Die Ergebnisübersicht ist auf dieser IVFP-Internetseite zu finden. Dort sind alle Testkandidaten namentlich aufgeführt, die mindestens mit „gut“ bewertet wurden.

Björn Wichert

