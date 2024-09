IVFP kürt die besten Basisrenten

17.9.2024 – 96 Offerten von 39 Lebensversicherern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in der aktuellen Auflage des Rürup-Renten-Ratings auf Herz und Nieren geprüft. Die Höchstnote „exzellent“ erhielten 41 Angebote von 17 Produktgebern. Zu diesen zählen Allianz, Alte Leipziger, Canada Life, Condor, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Gothaer, Hannoversche, HDI, LV 1871, Nürnberger, R+V, Stuttgarter, Swiss Life, Volkswohl Bund und Württembergische.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Dienstag die 13. Auflage ihres Basisrenten-Ratings veröffentlicht. Insgesamt haben die Analysten 96 Tarife von 39 Anbietern unter die Lupe genommen. Bei der letzten Auflage waren es 90 Produkte von 44 Gesellschaften (VersicherungsJournal 28.11.2023).

So wurde bewertet

Als Grundlage der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Die Bewertung basiert auf bis zu 87 Einzelkriterien. Diese sind auf die Bereiche Unternehmenssicherheit und Rendite (jeweils 35 Prozent Gewichtung), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent) aufgeteilt.

Das IVFP hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien

Klassik,

Klassik Plus,

Fondsgebunden mit und ohne Garantie,

Comfort und

Index.

Einzelheiten zu den Definitionen der einzelnen Klassen sowie zu den Untersuchungskriterien hat das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Basisrente 2024 (PDF, 302 KB) veröffentlicht.

Keine Zehntelnoten mehr

Für die betrachteten Produkte werden, anders als früher üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochenen Noten mehr veröffentlicht. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in sieben Bewertungsklassen ein. Neben der Top-Note „exzellent“ wurde die Schulnotenskala von „sehr gut“ bis „ungenügend“ verwendet.

Innerhalb der Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt sowie in den Teilbereichen am besten beurteilt wird. Tabellarisch aufgeführt werden vonseiten des Instituts zudem nur die mindestens „sehr guten“ Tarife. Somit wird aus der Ergebnisübersicht nur unvollständig ersichtlich, welche Versicherer mit welchen Lösungen bei dem Vergleich berücksichtigt wurden.

Zu dieser Vorgehensweise merkt das Institut an: „Das IVFP verzichtet in seinen Ratings darauf, diejenigen Anbieter auszuweisen, die eine schlechtere Note als 2,0 haben. Dadurch soll einer negativen Berichterstattung über Anbieter entgegengewirkt werden, deren Strukturen sich beispielsweise noch im Aufbau befinden, die sich aber dennoch bereiterklärt haben, am Rating teilzunehmen.

Folglich ist ein schlechteres Ratingergebnis nicht damit gleichzusetzen, dass der Versicherer ungenügend ist. Diese Philosophie führt regelmäßig dazu, dass Gesellschaften auch deshalb an diesen (freiwilligen) IVFP-Ratings teilnehmen, um eine eigene Positionsbestimmung zu erhalten.“

Die besten klassischen Angebote

Bei den klassischen Tarifen erhielt der einzige Testkandidat – die „Basisrente“ der Hannoversche Lebensversicherung AG – wie bei den letzten beiden Auflagen (21.11.2022, 13.11.2020) die Höchstnote. Weitere Offerten werden in dieser Kategorie nicht aufgeführt.

In der Kategorie „Klassik Plus“ bekamen erneut die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz BasisRente Perspektive“) sowie die Europa Lebensversicherung AG („BasisRentenversicherung (E-BRCP)“) ein „exzellent“. Fünf weitere Produkte der zusammen mit der Allianz in einer separaten Liste aufgeführten „Serviceversicherer“ erhielten jeweils ein „sehr gut“.

Die besten Index- …

Im Bereich „Index“ wurden vom Institut wiederum acht Lösungen als „exzellent“ eingestuft:

Alle acht Testkandidaten bestätigten die Höchstnote aus dem Vorjahr. In allen Bewertungsbereichen ein „exzellent“ schafften nur die beiden Allianz-Offerten und die „Basis-Rente Index“ der Ergo Vorsorge.

… und Comfort-Tarife

Unter den „Comfort“-Tarifen vergab das IVFP an vier Produkte die Bestnote. Dies waren wie im Vorjahr die „Allianz BasisRente KomfortDynamik“, die „BasisVorsorge GarantieRente Index“ der Gothaer Lebensversicherung AG sowie die beiden Volkswohl-Bund-Angebote „Basis-Rente FONDS FITTERY“ und „Basis-Rente FONDS FITTERY NEXT“.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind im Vergleich zum Vorjahr die „Relax BasisRente Comfort Plus“ der Axa Lebensversicherung AG sowie die „VarioInvest BasisRente“ der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

Dies sind die besten fondsgebundenen Basisrenten mit Garantie

Bei den fondsgebundenen Offerten stufte das Institut insgesamt 32 (Vorjahr: 21) Lösungen als „exzellent“ ein. Hierzu zählen folgende 16 (neun) Tarife mit Garantien:

Neu in der Gruppe der Angebote mit der Bestnote vertreten sind neben der „BasisRente KomfortDynamik“ der Allianz und der „Genius BasisRente Vorsorge“ der Württembergischen auch die Offerten von Condor, Continentale, Ergo Vorsorge und Gothaer.

Die Testsieger unter den Fondspolicen ohne Garantie

Im Bereich „fondsgebunden ohne Garantien“ erhielten die vorgenannten Produkte von Allianz, Ergo Vorsorge, Europa und LV 1871 (aber ohne Garantie) erneut die Höchstnote. Neuerdings mit „exzellent“ bewertet werden die Angebote

Neu in der Spitzengruppe zu finden sind neben der „CleverInvest Basisrente“ vom HDI auch die Lösungen von Condor und Ergo Vorsorge.