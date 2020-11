IVFP kürt die besten Basis-Renten

13.11.2020 – 90 Offerten von drei Dutzend Lebensversicherern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in der aktuellen Auflage des Rürup-Renten-Ratings auf Herz und Nieren geprüft. Die Höchstnote „exzellent“ erhielten rund zwei Dutzend Angebote von elf Produktgebern. Zu diesen zählen Allianz, Alte Leipziger, Axa, Condor, Continentale, Europa, Hannoversche, LV 1871, Stuttgarter, Swiss Life und Württembergische.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Donnerstag die elfte Auflage ihres Basisrenten-Ratings veröffentlicht. Insgesamt haben die Analysten wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.12.2019) 90 Tarife von drei Dutzend Anbietern unter die Lupe genommen.

Als Grundlage der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Die Bewertung basiert auf bis zu 79 Einzelkriterien. Diese sind auf die Bereiche Unternehmenssicherheit und Rendite (jeweils 35 Prozent Gewichtung), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent) aufgeteilt.

Das IVFP hat die Produkte getrennt gewertet nach den Kategorien Klassik, Klassik Plus, fondsgebunden mit und ohne Garantie, Comfort und Index. Einzelheiten zu den Definitionen der einzelnen Klassen sowie zu den Untersuchungskriterien hat das IVFP in seinen Informationen zum Ratingverfahren Basisrente 2020 (PDF, 621 KB) veröffentlicht.

Keine Zehntel-Noten mehr

Für die betrachteten Produkte werden, anders als früher üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein (28.6.2019).

Innerhalb der Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird. Tabellarisch aufgeführt werden von Seiten des Instituts zudem nur die mindestens „sehr guten“ Tarife.

Somit wird aus der Ergebnisübersicht nur unvollständig ersichtlich, welche Versicherer mit welchen Lösungen bei dem Vergleich berücksichtigt wurden.

Die besten klassischen Angebote

Bei den klassischen Tarifen belegt die „Basisrente“ der Hannoverschen Lebensversicherung AG erneut einen der beiden vordersten Plätze. Ebenfalls „exzellent“ ist ansonsten nur noch die Europa Lebensversicherung AG („E-BR – Rentenversicherung zur Basisversorgung“). Die fünf Offerten der in einer separaten Liste aufgeführten „Serviceversicherer“ erhielten jeweils ein „sehr gut“.

In der Kategorie „Klassik Plus“ bekam erneut nur die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz BasisRente Perspektive“) ein „exzellent“. Von den drei zuvor namentlich genannten Tarifen schnitt nur der von der Europa in allen vier Teilbereichen mit „exzellent“ ab.

Die besten Comfort- und Index-Tarife

Im Bereich „Index“ wurden vom Institut nur noch vier (Vorjahr: fünf) Angebote als „exzellent“ eingestuft:

Aus der Spitzengruppe herausgefallen auf ein „sehr gut“ ist die „R+V-BasisRente IndexInvest“ der R+V Lebensversicherung AG. Hintergründe sind dem vorliegenden Datenmaterial nicht zu entnehmen.

Unter den „Comfort“-Tarifen vergab das IVFP nur an die „Allianz BasisRente KomfortDynamik“ ein „exzellent“. Lediglich die drei zuletzt aufgeführten Allianz-Produkte bekamen in allen Teilbereichen die Bestnote.

Dies sind die besten fondsgebundenen Basisrenten

Bei den fondsgebundenen Offerten stuft das Institut insgesamt 17 Lösungen als „exzellent“ ein. Hierzu zählen folgende Lösungen mit Garantien:

Im Bereich „fondsgebunden ohne Garantien“ erhielten die vorgenannten Angebote von Allianz, Condor, LV 1871 und Württembergischer, die „Basisrente AL_RENTEFlex“ der Alten Leipziger sowie die „E-FBR – Fondsgebundene Basis Rentenversicherung“ der Europa die Höchstnote.

Jeweils neu unter die Offerten mit der Höchstnote schaffte es „MeinPlan Basisrente“ der LV 1871. Von den fondsgebundenen Tarifen ist bis auf eine Ausnahme kein Angebot in allen vier Teilbereichen des Ratings „exzellent“. Diese Ausnahme ist das Allianz-Produkt in der Kategorie mit Garantien.

Eine Übersicht über die „exzellenten“ und „sehr guten“ Basisrenten inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann unter diesem Link (PDF, 522) heruntergeladen werden.

Weitere Untersuchungen zur Rürup-Rente

Den Markt der Rürup-Rentenpolicen hat im September auch die Franke und Bornberg GmbH für das Handelsblatt unter die Lupe genommen. In die Bewertung flossen die Finanzstärke, das Produktrating und die Rentenhöhe ein. Im Ergebnis schnitten viele der beim IVFP „exzellenten“ Tarife mit der Höchstnote „sehr gut“ ab (12.8.2020).

Welche Gesellschaften im Hinblick auf Basis-Renten zu den Favoriten von unabhängigen Versicherungs-Vermittlern gehören, wird regelmäßig in der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends ermittelt. In der Auflage III/2020 liegt die Allianz mit großem Vorsprung vor der Alten Leipziger an der Spitze (30.9.2020).