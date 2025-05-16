Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Das sind die Kunden-Champions unter den Versicherern

13.3.2026 – Die Marken DA Direkt, Barmenia, Friday, HDI und Axa sind die „Kunden-Champions 2026“ in der Kategorie „Versicherungen“. Sie konnten ihren positiven allgemeinen Eindruck am stärksten verbessern. Zum Vergleich: Der Gesamtsieger Florena steigerte sich etwa viereinhalb Mal so stark. Dies zeigt eine Yougov-Untersuchung im Auftrag des Handelsblatts, die auf mehr als 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts die „Kunden-Champions 2026“ ermittelt. Premiere hatte die Untersuchung im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.3.2025). Für die aktuelle Auflage des Rankings wurden die Firmen in 32 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherungen“ und „Finanzdienstleister“.

Über 900.000 Online-Interviews unter Kunden

Nach Angaben des Datenanalyseunternehmens basiert das Kunden-Champions-Ranking „auf einem im ‚Yougov Brand-Index‘ gemessenen Verfahren, bei dem die Veränderung des positiven allgemeinen Eindrucks einer Marke vom einen auf das andere Jahr analysiert wird“.

Dem Ranking liegen mehr als 900.000 Online-Interviews zugrunde, „die Yougov im Zeitraum 1. Februar 2025 bis einschließlich 31. Januar 2026 im Vergleich zum Zeitraum 1. Februar 2024 bis einschließlich 31. Januar 2025 täglich für den Brand-Index“ durchgeführt hat. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

WERBUNG

Voraussetzungen für die Berücksichtigung im Ranking

Um im Ranking berücksichtigt zu werden, musste eine Marke über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg getrackt worden sein und mehr als 150 Kunden pro Jahr aufweisen. Dies traf auf etwa die Hälfte der rund 1.600 im Yougov Brand-Index bewerteten Marken zu.

Konkret ging es um die Fragestellung: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie einen allgemein positiven Eindruck?“ Zur Methodik wird weiter mitgeteilt: „Für dieses Ranking wurde die positive Entwicklung des allgemeinen Eindrucks von zulässigen Marken unter Kunden ausgewertet.

Das Kunden-Champions-Ranking zeichnet demnach die Marken aus, die ihren allgemeinen Eindruck unter aktuellen Kunden im letzten Jahr am stärksten verbessern konnten“. Prämiert wurden die besten fünf Akteure pro Branche. Die Score-Werte wurden auf die erste Nachkommastelle gerundet.

Kein Versicherungs- oder Finanzdienstleister unter den zehn Besten

Auf den insgesamt besten Score-Wert von plus 13,8 Prozentpunkten kam Florena aus der Kategorie „Pflege & Kosmetik“. Dahinter folgen Sunil (Kategorie „Wasch- und Reinigungsmittel“; Score-Wert 13,1) und Fluege.de („Reiseanbieter & Buchungsseiten“; 13,0).

Keiner der Versicherer oder Finanzdienstleister schaffte es in die Top Ten. Im Vorjahr war dies der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG gelungen. Aktuell reichte es für das Unternehmen nicht einmal in die Top Fünf der Finanzdienstleister. Nur diese werden namentlich aufgeführt.

Versicherer: DA Direkt vor Barmenia

Als Kunden-Champion in der Kategorie „Versicherungen“ wird die Marke DA Direkt ausgewiesen. Mit einem Score-Wert von 3,1 ist man meilenweit entfernt von der Spitzengruppe. An zweiter Stelle liegt die Marke Barmenia mit einem Wert von 2,4.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Marke Friday (2,1) – inzwischen hat die Allianz Direct Versicherungs-AG den Bestand der Friday Insurance S.A. übernommen (30.10.2024) – gegen die Marken HDI (2,0) und Axa (1,9) durch. Nur die letztgenannte Marke hatte es bereits im Vorjahr unter die fünf Besten ihrer Zunft geschafft.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Marktforschung · Ranking · Senioren
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Wohngebäudeversicherungen laut Focus Money
20.2.2026 – Das Wirtschaftsmagazin hat in einem Vergleich 28 Policen von Versicherern und Assekuradeuren bewertet, mit denen ein typischer Privatkunde seine eigenen vier Wände absichern kann. Nur zwölf davon bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Versicherer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
23.1.2026 – Die Marktforscher von Yougov haben im Auftrag des Handelsblatts Deutschlands Preis-Leistungs-Sieger 2026 aus Kundensicht in knapp drei Dutzend Branchen ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese privaten Krankenversicherer überzeugen mit ihrem Kundenservice
23.9.2025 – Assekurata stellt in ihrer aktuellen Kundenumfrage fest, dass sich der Markt spaltet: Bei einigen PKV-Anbietern wird die Zufriedenheit mit dem Angebot tendenziell besser bewertet, aber bei einigen Versicherern hat sie sogar abgenommen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Rentnerparadiese: Deutschland an der Spitze seiner Gewichtsklasse
11.9.2025 – Die Lebensbedingungen von Senioren hierzulande sind auf einem stabil hohen Niveau. Das zeigt eine internationale Studie, der zufolge kleinere Nationen mit einem besonderen Vorteil punkten. Welche Faktoren ausschlaggebend waren und welche Staaten das Ranking anführen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Diese Versicherer und Versicherungsmakler sind die besten Ausbildungsbetriebe
31.7.2025 – Nur wenige Assekuranzen und Vermittlerbetriebe erreichten in einem Handelsblatt-Ranking die notwendige Punktzahl, um eine Auszeichnung als „Bester Ausbildungsbetrieb 2025“ zu erhalten. Marktführer Allianz schaffte es im Gesamtklassement nicht einmal in die Top fünfzehn. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Dies sind die Top-Geldanlagen der Deutschen
30.5.2025 – Setzen die Deutschen nach wie vor auf renditeschwache und zinsbasierte Anlageformen? Eine Umfrage gewährt Einblicke in das Anlageverhalten der Bürger. Wie sich der Stellenwert von privaten Rentenversicherungen und Riester-Produkten entwickelt hat. (Bild: Wenig) mehr ...
 
Die Bauspar- und Krankenkassen mit dem besten Kundendienst
16.5.2025 – Welche Unternehmen mit ihren zentralen Serviceeinheiten Verbraucher am meisten überzeugen, hat Servicevalue im Auftrag der Wirtschaftswoche untersucht. Diese Marktteilnehmer konnten sich in die Bestenliste eintragen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
WERBUNG