Das sind die Kunden-Champions unter den Versicherern

13.3.2026 – Die Marken DA Direkt, Barmenia, Friday, HDI und Axa sind die „Kunden-Champions 2026“ in der Kategorie „Versicherungen“. Sie konnten ihren positiven allgemeinen Eindruck am stärksten verbessern. Zum Vergleich: Der Gesamtsieger Florena steigerte sich etwa viereinhalb Mal so stark. Dies zeigt eine Yougov-Untersuchung im Auftrag des Handelsblatts, die auf mehr als 900.000 Online-Interviews unter erwachsenen Bundesbürgern basiert.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts die „Kunden-Champions 2026“ ermittelt. Premiere hatte die Untersuchung im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.3.2025). Für die aktuelle Auflage des Rankings wurden die Firmen in 32 Kategorien unterteilt, darunter auch „Versicherungen“ und „Finanzdienstleister“.

Über 900.000 Online-Interviews unter Kunden

Nach Angaben des Datenanalyseunternehmens basiert das Kunden-Champions-Ranking „auf einem im ‚Yougov Brand-Index‘ gemessenen Verfahren, bei dem die Veränderung des positiven allgemeinen Eindrucks einer Marke vom einen auf das andere Jahr analysiert wird“.

Dem Ranking liegen mehr als 900.000 Online-Interviews zugrunde, „die Yougov im Zeitraum 1. Februar 2025 bis einschließlich 31. Januar 2026 im Vergleich zum Zeitraum 1. Februar 2024 bis einschließlich 31. Januar 2025 täglich für den Brand-Index“ durchgeführt hat. Die Auswahl der Befragten ist nach Unternehmensangaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

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Voraussetzungen für die Berücksichtigung im Ranking

Um im Ranking berücksichtigt zu werden, musste eine Marke über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg getrackt worden sein und mehr als 150 Kunden pro Jahr aufweisen. Dies traf auf etwa die Hälfte der rund 1.600 im Yougov Brand-Index bewerteten Marken zu.

Konkret ging es um die Fragestellung: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie einen allgemein positiven Eindruck?“ Zur Methodik wird weiter mitgeteilt: „Für dieses Ranking wurde die positive Entwicklung des allgemeinen Eindrucks von zulässigen Marken unter Kunden ausgewertet.

Das Kunden-Champions-Ranking zeichnet demnach die Marken aus, die ihren allgemeinen Eindruck unter aktuellen Kunden im letzten Jahr am stärksten verbessern konnten“. Prämiert wurden die besten fünf Akteure pro Branche. Die Score-Werte wurden auf die erste Nachkommastelle gerundet.

Kein Versicherungs- oder Finanzdienstleister unter den zehn Besten

Auf den insgesamt besten Score-Wert von plus 13,8 Prozentpunkten kam Florena aus der Kategorie „Pflege & Kosmetik“. Dahinter folgen Sunil (Kategorie „Wasch- und Reinigungsmittel“; Score-Wert 13,1) und Fluege.de („Reiseanbieter & Buchungsseiten“; 13,0).

Keiner der Versicherer oder Finanzdienstleister schaffte es in die Top Ten. Im Vorjahr war dies der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG gelungen. Aktuell reichte es für das Unternehmen nicht einmal in die Top Fünf der Finanzdienstleister. Nur diese werden namentlich aufgeführt.

Versicherer: DA Direkt vor Barmenia

Als Kunden-Champion in der Kategorie „Versicherungen“ wird die Marke DA Direkt ausgewiesen. Mit einem Score-Wert von 3,1 ist man meilenweit entfernt von der Spitzengruppe. An zweiter Stelle liegt die Marke Barmenia mit einem Wert von 2,4.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Marke Friday (2,1) – inzwischen hat die Allianz Direct Versicherungs-AG den Bestand der Friday Insurance S.A. übernommen (30.10.2024) – gegen die Marken HDI (2,0) und Axa (1,9) durch. Nur die letztgenannte Marke hatte es bereits im Vorjahr unter die fünf Besten ihrer Zunft geschafft.