Baloise verkauft Friday-Bestand an Allianz Direct

30.10.2024 – Die Allianz Direct übernimmt die Portfolios von Friday in Deutschland und Frankreich. Dabei handelt es sich um rund 250.000 Verträge mit einem Prämienvolumen von zusammen rund 53,35 Millionen Euro. Die Baloise geht davon aus, dass die Transaktion bis Mitte kommenden Jahres vollzogen ist.

Die Baloise Holding AG veräußert den Bestand ihres Digitalversicherers Friday Insurance S.A. an die Allianz Direct Versicherungs-AG. Der Verkauf erfolgt einer Pressemitteilung zufolge nach eingehender Prüfung.

Michael Müller (Bild: Dominik Plüss)

Die Schweizer hatten vor wenigen Wochen eine Refokussierungsstrategie bekannt gegeben (VersicherungsJournal 13.9.2024). Im Rahmen dieser Strategie konzentriere man sich künftig auf profitable Segmente, „in welchen wir eine relevante Größe haben“, heißt es.

Man habe verschiedene Optionen intensiv geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass eine Transaktion mit einem starken Digitalversicherer die beste Lösung sei.

Kein profitables Wachstum mit Friday erwartet

„Wir sehen uns nicht mehr als besten Eigentümer für die weitere Entwicklung des Digitalversicherers. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich geändert und der deutsche sowie der französische Markt für Digitalversicherungen sind hart umkämpft“, wird Baloise-CEO Michael Müller zitiert.

Obwohl das Insurtech einen hohen Bekanntheitsgrad aufgebaut habe, schätze man im aktuellen Umfeld die Möglichkeiten, mit dem Unternehmen profitabel zu wachsen, als zu gering ein, so Müller.

Der Markenname Friday wird vom Markt verschwinden

Die Portfolios von Friday in Deutschland und Frankreich, die nach eigenen Angaben einem Prämienvolumen von zusammen rund 50 Millionen Schweizer Franken (53,35 Millionen Euro) entsprechen, würden daher an die Allianz-Tochter verkauft.

Der Geschäftsbetrieb des Insurtechs werde somit mittelfristig beendet. Der Markenname Friday werde nicht mehr weitergeführt, wird berichtet.

Die Schweizer gehen davon aus, dass die Transaktion bis Mitte kommenden Jahres vollzogen ist. Bis dahin soll die Mehrheit der Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden „und ein Teil darüber hinaus, um eine reibungslose Übergabe der Portfolios sicherzustellen“, heißt es.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Baloise erwartet einen einmaligen negativen Ergebniseffekt von rund 75 Millionen Schweizer Franken (80 Millionen Euro), der größtenteils im Geschäftsjahr 2024 wirksam wird.

Insurtech Friday fuhr über die Jahre hohe Verluste ein

Hinter der 2017 gegründeten Marke Friday stand lange Zeit die deutsche Niederlassung der Bâloise Assurances Luxembourg S.A. Der Konzern hat dann 2018 für das Geschäft einen eigenen Risikoträger gegründet, die Friday Insurance (31.5.2018). Schwerpunkt war die Autoversicherung.

In den ersten beiden Jahren wuchsen laut einem Bericht von Finance Forward (Medienspiegel 27.8.2024) die Versicherungsprämien auf knapp 15 Millionen Euro an. Doch das Geschäft kam offensichtlich nicht richtig ins Rollen. Im Laufe der Zeit hätten sich rund 180 Millionen Euro an Verlusten angehäuft. Dies habe eine Auswertung der Jahresberichte ergeben.

Versuche gegenzusteuern, wie durch den Eintritt in das Maklergeschäft (24.6.2022), blieben offenbar ohne Erfolg. Auch der neue Vorstandschef Nasier Nasir, der im Mai vergangenen Jahres Friday-Macher Dr. Christoph Samwer nach sechs Jahren an der Spitze abgelöste (17.5.2023), konnte das Ruder nicht herumreißen.

Im Juli verkündete man zwar, die Schwelle von 250.000 Verträgen durchbrochen zu haben. Doch die Geschäftszahlen aus dem Jahr 2023 zeigten laut Finance Forward, dass das Unternehmen nicht mehr gewachsen sei. „Es nahm Prämien in Höhe von rund 50 Millionen Euro ein, doch der Verlust blieb ähnlich hoch – bei rund 30 Millionen Euro“, heißt es.

Allianz Direct und Getsafe im Wettstreit um Bestände

Die Getsafe Insurance AG hatte laut dem Bericht durchaus Interesse an den Friday-Beständen, da die Autoversicherung ein Segment sei, das man bislang noch nicht selbst bediene. Doch der Deal sei geplatzt. Die Baloise habe das Geschäft abgesagt. Man habe sich nicht auf eine Bewertung einigen können, sollen Insider gesagt haben.

Nun kommt die Allianz Direct zum Zuge. Der Digitalversicherer hat bereits im August den französischen Bestand der Luko Insurance AG übernommen. Dabei handelte es sich um rund 160.000 Policen aus den Sparten Haftpflicht, Hausrat und Gebäude.

Getsafe hat knapp ein Jahr zuvor das Deutschlandgeschäft von Luko übernommen. Dadurch wurde der Kundenstamm auf 550.000 Personen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Österreich ausgebaut (9.10.2023).