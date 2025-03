Die Kunden-Champions unter den Versicherern und Finanzdienstleistern

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

25.2.2025 – Kunden von Versicherungsvertretern sind eher bereit, eine Empfehlung auszusprechen, so eine aktuelle Umfrage. Wie es sich auswirkt, ob der Versicherte von einem Vertreter oder Makler betreut wird oder ob er den Direktkanal des Anbieters oder ein Vergleichsportal nutzt. (Bild: Hilmes) Kunden von Versicherungsvertretern sind eher bereit, eine Empfehlung auszusprechen, so eine aktuelle Umfrage. Wie es sich auswirkt, ob der Versicherte von einem Vertreter oder Makler betreut wird oder ob er den Direktkanal des Anbieters oder ein Vergleichsportal nutzt. (Bild: Hilmes) mehr ...

19.2.2025 – Viele Marktgrößen spielen auch bei der mobilen Ansprache ganz vorn mit. Aus Sicht der Kunden werden die besten Apps jedoch nicht von den privaten Akteuren oder den Insurtechs aufgelegt. Krankenkassen schneiden mit ihren mobilen Angeboten noch besser ab. (Bild: Pixabay CC0/Geralt) Viele Marktgrößen spielen auch bei der mobilen Ansprache ganz vorn mit. Aus Sicht der Kunden werden die besten Apps jedoch nicht von den privaten Akteuren oder den Insurtechs aufgelegt. Krankenkassen schneiden mit ihren mobilen Angeboten noch besser ab. (Bild: Pixabay CC0/Geralt) mehr ...

14.2.2025 – Die Allianz, Huk-Coburg und Arag konnten sich in einer aktuellen Verbraucherumfrage gleich in mehreren Wertungen an die Spitze setzen. (Bild: Pixabay, CC0) Die Allianz, Huk-Coburg und Arag konnten sich in einer aktuellen Verbraucherumfrage gleich in mehreren Wertungen an die Spitze setzen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

11.2.2025 – Private Rentenversicherungen mit modifizierten Garantien werden wieder attraktiver für sicherheitsorientierte Kunden. Der höhere Rechnungszins schlägt sich auch in konkreten Zahlen nieder, wie eine aktuelle Beispielrechnung zeigt. (Bild: Pixabay, CC0) Private Rentenversicherungen mit modifizierten Garantien werden wieder attraktiver für sicherheitsorientierte Kunden. Der höhere Rechnungszins schlägt sich auch in konkreten Zahlen nieder, wie eine aktuelle Beispielrechnung zeigt. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

17.1.2025 – Private Krankenversicherer sorgten zuletzt mit Beitragsanpassungen für Schlagzeilen. Für ihre Kunden zählt aber auch, wie fair sie agieren. Wie die subjektiv empfundene Fairness beurteilt wird, zeigt eine Studie. Acht Top-Unternehmen schaffen es immer wieder in die Spitzengruppe. (Bild: Hilmes) Private Krankenversicherer sorgten zuletzt mit Beitragsanpassungen für Schlagzeilen. Für ihre Kunden zählt aber auch, wie fair sie agieren. Wie die subjektiv empfundene Fairness beurteilt wird, zeigt eine Studie. Acht Top-Unternehmen schaffen es immer wieder in die Spitzengruppe. (Bild: Hilmes) mehr ...

16.1.2025 – Die Zeitschrift hat auch in diesem Jahr die bevorzugten Unternehmen aus Sicht der Beschäftigten gekürt. In der Rangliste der 650 Besten sucht man lange nach Gesellschaften aus der Versicherungswirtschaft. Nur zwei schafften es in die Top 100. (Bild: Pixabay CC0/Artellliii72) Die Zeitschrift hat auch in diesem Jahr die bevorzugten Unternehmen aus Sicht der Beschäftigten gekürt. In der Rangliste der 650 Besten sucht man lange nach Gesellschaften aus der Versicherungswirtschaft. Nur zwei schafften es in die Top 100. (Bild: Pixabay CC0/Artellliii72) mehr ...

18.12.2024 – Immer weniger Bürger zählen die gesetzliche Rente zur vertrauenswürdigen Alterssicherung, zeigt eine Untersuchung des HDI. Erforscht wurde, welche Arten der Altersvorsorge hohe Vertrauenswerte besitzen. Auch bei Betriebsrenten zeigt sich ein positiver Trend. (Bild: Pixabay CC0) Immer weniger Bürger zählen die gesetzliche Rente zur vertrauenswürdigen Alterssicherung, zeigt eine Untersuchung des HDI. Erforscht wurde, welche Arten der Altersvorsorge hohe Vertrauenswerte besitzen. Auch bei Betriebsrenten zeigt sich ein positiver Trend. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...