An diese Flottenversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

10.4.2024 – Im Kraftfahrt-Flottengeschäft erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt die VHV die größten Geschäftsanteile. Sie verdrängt die R+V-Gruppe von der Spitze. An dritter Stelle liegt erneut die Allianz, weiterhin vor der Itzehoer. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2023“.

Im Privatkundensegment liefern unabhängige Vermittler das mit Abstand meiste Kraftfahrtgeschäft an die VHV Allgemeine Versicherung AG (VersicherungsJournal 3.4.2024). Im Flottengeschäft überholten die Hannoveraner die R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG) und liegen nun auch in diesem Segment an der Spitze vor den Wiesbadenern.

Dies ist das Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2024“. Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 370 Personen angegeben.

Methodik der Asscompact-Studie

Rund 86 Prozent der Befragten waren männlich, fast 14 Prozent weiblich. Sie haben 28,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,1 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,2 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Allianz verteidigt Bronzerang bei Kfz-Flottenversicherungen

Im Vergleich zum Vorjahr (12.4.2023) münzte die VHV einen Rückstand von 30 Punkten in einen Vorsprung von fast 20 Zählern um. Die Allianz Versicherungs-AG an unverändert dritter Stelle gewann leicht hinzu und verkürzte den Abstand zur Spitze von über 60 auf unter 55 Punkte.

Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG verteidigte den vierten Platz vor der Axa Versicherung AG. Die Nordlichter bauten ihren relativen Geschäftsanteil um ein Viertel aus und kommen aktuell auf fast 40 Zähler. Die Kölner konnten ihr Vorjahresergebnis nicht ganz halten und büßten leicht auf 18 Punkte ein.

Die Württembergische Versicherung AG rangiert trotz einer Verbesserung um zwei auf fast 14 Zähler weiterhin an sechster Stelle. Dahinter folgen die Provinzial Versicherungen (von elf auf sieben), die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (weiterhin auf Platz acht) und die HDI Versicherung AG (von zehn auf neun).

Nicht mehr aufgeführt unter den Marktteilnehmern mit den größten Geschäftsanteilen werden die Dialog Versicherung AG (2023 mit 7,2 Punkten auf Rang sieben) und die Ergo Versicherung AG. Letztere hatte im Vorjahr mit 6,3 Prozent Position neun eingenommen.

Zunehmende Relevanz des Flottengeschäfts erwartet

Im Rahmen der Untersuchung wurde, wie für das Segment Privatkunden (3.4.2024), auch für den Bereich Flotte erfragt, welcher Anteil über Pools, Dienstleister, Haftungsdächer oder Verbünde angebahnt oder gar abgewickelt wird.

Ergebnis: Der Anteil liegt im Mittel bei 26,1 (Vorjahre: 29,3 beziehungsweise 32,1) Prozent und damit deutlich niedriger als bei den Privatkunden.

Erhoben wurden im Rahmen der Studie auch die frühere, die aktuelle und die zukünftige Bedeutung des Geschäftsfelds. Anders als bei den Privatkunden, erwarten die Befragten im Flottengeschäft keine abnehmende Relevanz.

Vor fünf Jahren besaß das Flottengeschäft aus heutiger Sicht für 22,6 Prozent der befragten Makler und Mehrfachvertreter eine „(sehr) große“ Relevanz. Aktuell liegt der bereits bei 28 Prozent – genauso wie fünf Jahre in die Zukunft geschaut.

