Wie viel verdienen Versicherungsvermittler?

4.2.2026

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hat am Dienstag das 18. Vermittlerbarometer gestartet. Ab sofort sind alle Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sowie -berater aufgefordert, an der Online-Branchenumfrage mitzumachen. Das ist noch bis zum 28. Februar möglich. Der Zeitaufwand für die Teilnahme wird mit etwa 20 bis 25 Minuten angegeben.

„Unsere politische Arbeit lebt von belastbaren Rückmeldungen aus der Praxis. Je fundierter die Datenlage, desto klarer und überzeugender können wir die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler vertreten“, wirbt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher um Teilnahme an der „vollständig anonymen“ Befragung.

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

Das Barometer gibt unter anderem Einblick in die Einkommenssituation (Umsatz und Gewinn) der Vermittler- beziehungsweise Maklerschaft (22.2.2024). Zu den abgefragten Themen gehören unter anderem auch der Stellenwert der Maklerpools (30.7.2025), der Digitalisierung (5.6.2025), der Gewerbeversicherung (8.4.2025) sowie von künstlicher Intelligenz (KI) im Vermittleralltag (8.4.2025).