Wie viel Geschäft Versicherungsmakler über Pools und Verbünde abwickeln

30.7.2025 – Versicherungsmakler arbeiten im Schnitt mit zwei Pools oder Verbünden zusammen und wickeln rund zwei Drittel ihres Umsatzes über diese Partner ab. Das zeigt das aktuelle AfW-Vermittlerbarometer.

WERBUNG

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit von Versicherungsmaklern mit Maklerpools und Verbünden? Dieser Frage ist der AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. im Rahmen seines 17. AfW-Vermittlerbarometers nachgegangen.

Für die aktuelle Erhebung im Oktober und November 2024 wurden insgesamt 1.173 Vermittler befragt, darunter rund 84 Prozent, die als Versicherungsmakler registriert sind. 59,1 Prozent verfügen zudem über eine Erlaubnis nach § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler.

Seit Jahren stabile Zahl an Anbindungen

Der AfW verweist in seiner Auswertung auf die Ausgangslage. In Deutschland gibt es zahlreiche Maklerpools, von denen ein Großteil als Vollsortimenter auftritt – also ein breites Angebot an Versicherungs- und Vorsorgeprodukten bereitstellen kann. Viele dieser Anbieter setzen auf möglichst exklusive Kooperationen mit den angeschlossenen Maklern.

In diesem von starkem Wettbewerb geprägten Umfeld bleibt die Zahl der Poolanbindungen pro Makler seit Jahren auf konstant niedrigem Niveau. Laut AfW-Vermittlerbarometer setzen Makler aktuell im Schnitt auf 2,0 Pools – genauso viele wie im Vorjahr. 2019 lag der Wert noch bei 2,3, in den Jahren 2020 und 2021 bei jeweils 2,2. 2022 sank er gar auf 1,9, bevor er sich nun wieder leicht erholt hat.

Zwei Drittel des Maklergeschäfts über Pools und Verbünde abgewickelt

Die große Mehrheit der Makler plant keine neuen Kooperationen. Auf die Frage, wie sich die Zahl der Pools oder Verbünde, mit denen eine Zusammenarbeit besteht, entwickeln wird, antworteten lediglich fünf Prozent, dass sie diese erhöhen wollen. Zehn Prozent denken sogar über eine Reduzierung nach. Die klare Mehrheit von 83 Prozent möchte die Zahl der bestehenden Anbindungen beibehalten.

„Es zahlt sich aus, sich zu fokussieren. Mit mehr Anbindungen wird die Gefahr größer, sich zu verzetteln und wesentlich weniger Synergieeffekte zu erzielen“, kommentiert Norman Wirth, Vorstand des AfW. Dennoch hatten knapp 28 Prozent der befragten Vermittler angegeben, dass sie mit drei oder mehr Pools arbeiten.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Rund zwei Drittel (66 Prozent) des Maklergeschäfts werden im Durchschnitt über Pools und Verbünde abgewickelt. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als der Anteil noch bei 64 Prozent lag. Demnach setzen viele Vermittler ergänzend auch auf andere Vertriebswege, etwa Direktanbindungen an Produktgeber oder spezialisierte Plattformen.

Worauf Versicherungsmakler bei der Poolanbindung achten

Darüber hinaus wurden die Umfrageteilnehmer gefragt, welche Kriterien sie bei der Auswahl eines Maklerpools oder Verbunds in welchem Maß anlegen. Zur Auswahl standen dabei die Antwortoptionen „sehr wichtig“, „wichtig“, „neutral“ und „unwichtig“.

Laut AfW-Vermittlerbarometer stehen das Produktportfolio sowie die angebotenen Werkzeuge und Tools ganz oben auf der Liste der Entscheidungsfaktoren. 86,9 beziehungsweise 86,7 Prozent der Befragten bewerten diese beiden Kriterien als „sehr wichtig“ oder „wichtig“.

Ebenfalls zentral ist das Service- und Beratungsniveau (83,7 Prozent). Rund drei Viertel der Befragten achten zudem besonders auf das Weiterbildungsangebot (74,4 Prozent) und den Grad der Digitalisierung (73,6 Prozent). Erst danach folgt mit 70,4 Prozent die Höhe der Provisionen.

Vergleichsweise weniger wichtig sind hingegen die Eigentümerstruktur (57,1 Prozent) sowie die Größe des Pools oder Verbunds (47,7 Prozent) – obwohl gerade darüber in der Öffentlichkeit zuletzt diskutiert wurde. Für Debatten hatte es gesorgt, dass sich auch Versicherer in Maklerpools einkaufen – verbunden mit der Frage, ob damit deren Unabhängigkeit gewahrt bleibt (VersicherungsJournal 23.1.2025).

Zum Vergrößern Bild klicken.

Weiterbildungsangebote und Beratungstools werden am häufigsten genutzt

Bei der Frage, welche konkreten Angebote von Pools und Verbünden die Makler nutzen, liegen Weiterbildungsangebote mit 83,1 Prozent an der Spitze. Dicht dahinter platzierten sich die Softwaretools mit 82,0 Prozent aller Nennungen.

Mehrheitlich greifen Vermittler außerdem auf Produktinformationen (65,3 Prozent) und Produktschulungen (62,5 Prozent) zurück. Weniger häufig genutzt werden dagegen rechtliche Unterstützung (49,2 Prozent) sowie die vom Pool oder Verbund getroffene Produktvorauswahl (41,1 Prozent).

Norman Wirth (Bild: Andreas Klingberg)

„Die gefragten Mehrwerte zeigen, dass Pools und Verbünde durch ihre Services für die Maklerschaft einen Garant der Unabhängigkeit darstellen. Mit diesen Partnern kann man im Wettbewerb mit den Banken, Strukturvertrieben und der Ausschließlichkeit bestehen“, kommentiert Wirth die Ergebnisse.

Andere Studie zeigt ähnliche Ergebnisse

Auch die Asscompact-Marktstudie „Pools und Dienstleister 2025“ hatte danach gefragt, wie Versicherungsmakler mit Pools und Verbünden kooperieren. Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH waren dabei 577 Onlineinterviews aus dem Januar 2025 (28.3.2025).

Laut dieser Umfrage sind Vermittler an 2,3 Maklerpools, Dienstleister, Haftungsdächer oder Verbünde angebunden (Mittelwert). Ein Blick in frühere Studienauflagen zeigt: Die durchschnittliche Zahl der Anbindungen hat sich seit 2014 zwar nicht wesentlich verändert, ist tendenziell aber leicht rückläufig. Zwischen 2014 und 2022 lag sie noch zwischen 2,5 und 2,7 – im Jahr davor sogar bei 3,4.

Wie viel Geschäft die Makler über Pools und Verbünde abwickeln, wurde in der Studie nach Sparten aufgeschlüsselt. In der Vorsorge/Lebensversicherung liegt der Anteil des Umsatzes bei knapp 60 Prozent, in Kranken- sowie in Sach-/Huk-Sparten sogar leicht darüber. Im Bereich Finanzanlage und Finanzierung werden über drei Viertel des Geschäfts über Pools eingereicht.