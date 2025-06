Welche Versicherer und Vertriebe die beste Servicequalität bieten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Bei welchen Firmen das Gesamtbild hinsichtlich Preis, Produkt und Service am überzeugendsten ist, hat Servicevalue in einer großangelegten Verbraucherumfrage ermittelt. Bei den Versicherern gab es einen neuen Spitzenreiter, während ein Direktversicherer seine Führungsposition verteidigte. (Bild: Wichert) mehr ...

18.6.2024 –

Wer seine Kunden in Sachen Dienstleistungsqualität am besten zufriedenstellt, haben Servicevalue und das SZ-Institut erneut in einer Umfrage ermittelt. Sowohl bei den (Direkt-)Versicherern als auch bei den Finanzvertrieben gibt es neue Spitzenreiter. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...