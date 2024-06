Diese Versicherer und Vertriebe bieten die beste Servicequalität

18.6.2024 – Das Analysehaus Servicevalue hat die Servicequalität von 596 Gesellschaften aus 39 Branchen in einer Verbraucherumfrage bewerten lassen. Das Ranking der Versicherungsunternehmen führt der Münchener Verein an. Er verdrängte die Württembergische von der Spitze. Bei den Direktversicherern zog die Cosmos an der WGV vorbei. Bei den Finanzvertrieben überholte Telis Finanz die MLP.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ-Institut der Süddeutsche Zeitung Media GmbH eine Untersuchung zur Servicequalität von deutschen Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 596 Gesellschaften aus 39 Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 76.624 angegeben.

Zu der im März und April 2024 durchgeführten Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Anbieter wurden mindestens 120 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

So wurde gefragt …

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Wie gut bewerten Sie die Service-Qualität der folgenden Unternehmen?

Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der Basis Ihrer Erfahrungen ab, die Sie (als Interessent oder Kunde) persönlich, telefonisch, schriftlich und/oder über Social Media in den letzten 24 Monaten mit den jeweiligen Unternehmen gemacht haben. Die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen ist in Klammern […] dargestellt.” Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl:

„ausgezeichnet (1)“,

„sehr gut“ (2),

„gut (3)“,

„mittelmäßig (4)“ und

„schlecht (5)“.

… und bewertet

Für die Auswertung wurde der Mittelwert der abgegebenen Stimmen errechnet. Danach wurden anhand des Mittelwertes Branchenrankings erstellt, innerhalb derer die Auszeichnungen folgendermaßen vergeben wurden:

Das Prädikat „hohe Servicequalität“ ging an alle Testkandidaten, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges besser als der Durchschnitt waren. Wer zudem über dem Durchschnitt der bereits wie vorgenannt Ausgezeichneten lag, erhielt das Prädikat „sehr hohe Servicequalität“. Jeder Branchensieger erhielt das Prädikat „höchste Servicequalität“.

Die besten unter den Versicherern

Auf den besten Wert unter allen Testkandidaten in der Gesamtschau kam gleichauf die Direktbank SWK Bank, die Krankenkasse SBK Siemens-BKK und die Münchener Verein Versicherungen (jeweils 2,74).

Letztgenannter Akteur gewann damit die Kategorie „Versicherer“ („höchste Servicequalität“). Zu den 16 Akteuren mit „sehr hoher Servicequalität“ gehören

Cosmos siegt bei den Direktversicherern, teils bei den Finanzvertrieben

Bei den Direktversicherern setzten sich die Cosmos Versicherungen (278) gegen die Wettbewerber durch („höchste Servicequalität“). Das Trio der Anbieter mit „sehr hoher Servicequalität“ besteht aus den WGV Versicherungen (2,82) sowie der Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und der Hannoversche Lebensversicherung AG (jeweils 2,85).

Den Branchensieg bei den Finanzvertrieben holte die Telis Finanz AG (2,78) und darf sich mit dem Prädikat „höchste Servicequalität“ schmücken. Auf dem Treppchen mit jeweils „sehr hoher Servicequalität landeten ferner die MLP SE (2,79) und die Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,82).

Auf- und Absteiger

In der Kategorie schob sich der Münchener Verein vom Bronzerang aus der vorangegangenen Untersuchung an der seinerzeit erstplatzieren Württembergischen (VersicherungsJournal 17.6.2022) vorbei auf den Spitzenplatz.

Bei den Direktversicherern kletterte die Cosmos von drei auf eins und verwies die WGV auf den Silberrang. Bei den Finanzvertrieben tauschte die Telis Finanz mit der Siegerin aus der letzten Untersuchung MLP die Plätze.

Die Branchenergebnisse können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.