Welche Vermittler und Insurtechs mit einer besonders guten Kundenberatung überzeugen

11.2.2026 – Im Wettbewerb „Exzellente Kundenberatung“ von Servicevalue und Deutschland Test holten MRH Trowe (Versicherungsmakler), MLP (Finanz- & Anlageberater) und Getsurance (digitale Finanz- & Versicherungsexperten) den Branchensieg. Die Untersuchung basiert auf der Methode des Social Listenings.

Die Servicevalue GmbH ist zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, der Frage nachgegangen, welche Unternehmen in dem Ruf stehen, ihre Kunden besonders exzellent zu beraten.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Firmenkundentreue 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Die Suchanfragen erfolgten anhand der vier gleichgewichteten Eventtypen „Kundenberatung“, „Service“, „Vertrauen“ und „Kundenzufriedenheit“.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten die Benchmark bildet.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

Die Gewinner bei den Versicherern

Insgesamt kamen im Rahmen der Untersuchung viele Millionen Nennungen zu etwa 17.000 Unternehmen aus über 100 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Branchensieger wurden dort die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; Kategorie Direktversicherer), die Debeka Versicherungen (Versicherungen) und die Allianz Trade, Marke der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA (Spezialversicherer) (10.2.2026).

MRH Trowe und x siegen bei den Vermittlern

Zu den untersuchten Segmenten gehörten auch die Versicherungsmakler. Hier setzt sich die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) gegen die Wettbewerber durch (normierte 100 Punkte) und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende sieben Unternehmen schnitten überdurchschnittlich ab und gehören zu den „Siegern“:

Eine weitere Kategorie mit Assekuranzbezug war „Finanz- & Anlageberater“. In diesem Segment ließ die MLP SE (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich und wurde Branchensieger.

In die Siegerliste trugen sich unter anderem die Swiss Life Select Deutschland GmbH (99,5 Zähler), die Telis Finanz AG (98,2) und die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (97,9) ein. Letztere besitzt neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO).

Weitere Sieger in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- & Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ bei Letzteren gehören neben Swiss Life Select, Telis und FVB auch

Getsurance gewinnt bei den Fin- und Insurtechs

In der Rubrik „digitale Finanz- und Versicherungsexperten“ siegte die Getsurance GmbH mit normierten 100 Zählern (Prädikat: „Branchensieger“). Dahinter folgen die „Sieger“