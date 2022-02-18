Diese Versicherer überzeugen mit einer besonders guten Kundenberatung

10.2.2026 – Im Wettbewerb „Exzellente Kundenberatung“ von Servicevalue und Deutschland Test holten die S-Direkt (Direktversicherer), die Debeka (Versicherer) und die Allianz Trade (Spezialversicherer) den Branchensieg. Die Untersuchung basiert auf der Methode des Social Listenings.

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, ihre Kunden besonders exzellent zu beraten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Firmenkundentreue 2026“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück.

In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 30. November 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Die Suchanfragen erfolgten anhand der vier gleichgewichteten Eventtypen „Kundenberatung“, „Service“, „Vertrauen“ und „Kundenzufriedenheit“.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten die Benchmark bildet.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

S-Direkt gewinnt bei den Direktversicherern

Insgesamt kamen im Rahmen der Untersuchung viele Millionen Nennungen zu etwa 17.000 Unternehmen aus über 100 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern setzte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“. In die Siegerliste trugen sich sechs weitere Marktteilnehmer ein. Dieses Sextett besteht aus

Debeka siegt bei den Versicherern, Allianz Trade bei den Spezialversicherern

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Debeka Versicherungen (100 Punkte). Zu den 17 Akteuren mit dem Prädikat „Sieger“ gehören

Bei den Spezialversicherern holte sich Allianz Trade, Marke der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA, mit normierten 100 Punkten den Branchensieg.

In die Siegerliste trugen sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (96,3), die Hannover Rück SE (90,5), die Hiscox-Gruppe (87,6) und die Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface) Niederlassung in Deutschland (86,3) ein.