Welche Berufsunfähigkeitsversicherer Makler am liebsten empfehlen

23.5.2025 – Der Swiss Life bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in der Sparte entgegen. Dahinter folgen dicht beieinander die Neugeschäftsspitzenreiterin Alte Leipziger und der Volkswohl Bund. Nur vergleichsweise niedrige NPS-Werte erhielten die Axa und der HDI.

In der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ der BBG Betriebsberatungs GmbH (VersicherungsJournal 6.5.2025).

Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Untersuchung ist eine zwischen Mitte Februar und Mitte März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 336 Personen angegeben.

Rund 88 Prozent der Befragten sind männlich, etwa zwölf Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 27,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 55,4 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,6 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Untersuchung wurde neben den Geschäftsanteilen auch nach den Geschäftsaussichten und nach der Einnahmensituation im Segment Arbeitskraftabsicherung gefragt (6.5.2025). Erhoben wurde zudem die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die BU-Versicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Alte Leipziger in Sachen Weiterempfehlung knapp hinter Swiss Life

Die Untersuchung ergab, dass die Alte Leipziger auch hier weit oben landete. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (fast drei Viertel) und dem niedrigsten Wert beim Detraktorenanteil von nur 2,9 Prozent errechnet sich ein NPS-Wert von 71,9.

Besser schnitt nur die Swiss Life Lebensversicherung SE ab. Das Unternehmen, das beim Neugeschäft nur die Alte Leipziger vor sich liegen hat, schaffte den höchsten Fürsprecheranteil (über vier Fünftel). Relativ hatte die Gesellschaft die drittwenigsten Kritiker (Anteil: 3,9 Prozent).

Volkswohl Bund auf dem Bronzerang

Den Bronzerang sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. vor der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Letztere schnitt beim Promotorenanteil etwas besser ab (72,3 zu 70,9 Prozent), kam aber auf einen fast doppelt so hohen Detraktorenanteil (6,4 zu 3,5 Prozent). Der Volkswohl Bund rangiert damit zwei Positionen und die Stuttgarter sechs Positionen besser als beim Geschäftsanteil.

Nur wenige Punkte dahinter folgen mit NPS-Werten von um die 60 die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Condor Lebensversicherungs-AG. Die Fürsprecheranteile liegen zwischen 71,6 (LV 1871) und 65,6 Prozent (Condor), die Kritikeranteile zwischen 5,7 (Nürnberger) und 8,6 Prozent (LV 1871).

Sehr niedrige NPS-Werte von unter 40 werden für die HDI Lebensversicherung AG sowie für die Axa Lebensversicherung AG ausgewiesen. Sie kamen beim Neugeschäft über den neunten (HDI) beziehungsweise 14. Platz nicht hinaus.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität der Lebensversicherer

Konkrete Gründe für die weit auseinandergehenden Werte sind der Studie nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass der HDI in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst an neunter Stelle auftaucht, die Axa gar erst an 14. Stelle. Hier scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Empfehlungsbereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität liefert zudem einige Anhaltspunkte, um die sehr stark abweichenden NPS-Werte einzuordnen. So liegen die beiden vorgenannten Akteure in der Gesamtzufriedenheitswertung mit neun Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter gleichauf auf der vorletzten Position.

Dabei gehört die Axa in sechs der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Anbietern, der HDI sogar in acht Aspekten. Besonders in Sachen zentrale Vertriebsunterstützung sehen die Vermittler bei den beiden Anbietern Nachholbedarf. Dort bilden sie gemeinsam das Schlusslicht.

Der HDI bietet zudem den schlechtesten Bestandskundenservice und die schlechteste Neugeschäftsabwicklung. Die Axa liegt beim Image und bei der Tarifflexibilität an letzter Stelle.

Die Spitzenreiter erzielten 92 von 100 möglichen Punkten

Die beim NPS führenden Lebensversicherer landeten auch bezüglich der Gesamtzufriedenheit auf den vorderen Plätzen. Am besten schnitten mit jeweils 93 von 100 möglichen Punkten die Alte Leipziger, die Swiss Life und der Volkswohl Bund ab. Sie liegen in vielen Kriterien nur einen Punkt auseinander, maximal sind es vier Zähler.

Die Alte Leipziger schaffte es in allen 14 Zufriedenheitskriterien aufs Siegertreppchen. Unter anderem in den drei wichtigsten Aspekten „Produktqualität“, „finanzielle Stabilität“ und „Leistungsfallabwicklung“ landete sie auf dem (geteilten) Spitzenrang. Sein schlechtestes Ergebnis erzielte das Unternehmen mit Position drei im Aspekt „dezentrale Vertriebsunterstützung“ (vier Punkte Rückstand).

Die Swiss Life sammelte zwölf Podiumsplatzierungen (bis auf Image und Tarifflexibilität). An erster Stelle landete die Gesellschaft bei der zentralen sowie der dezentralen Vertriebsunterstützung. Dem Volkswohl Bund gelang bis auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Courtageausgestaltung der Sprung auf das Siegerpodest. Dabei ließ sie beim Angebotsrechner und beim Bestandskundenservice alle Wettbewerber hinter sich.

Bezugshinweis

Die 306-seitige „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der BU-Versicherung auch das Segment Grundfähigkeit (16.5.2025).

Der Berichtsband kann für 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.