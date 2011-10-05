Versicherungsvermittler besorgt über Einfluss von Finfluencern

8.10.2025
Einigkeit bei den Vorsitzenden der Vertretervereinigungen der deutschen Versicherungsunternehmen, dem Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. sowie den Vorständen des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz e.V.: Die zusammen mehr als 40.000 Versicherungsvermittler vertretenden Verbände haben ihre „Bonner Erklärung“ verabschiedet.
Beim diesjährigen Spitzentreffen der deutschen Vermittlerschaft in der ehemaligen Bundeshauptstadt mahnten die Interessenvertreter unter anderem grundlegende Reformen in der Altersvorsorge an. Die gesetzliche Rentenversicherung sei zukunftsfest zu gestalten. Flankierend dazu müsse die betriebliche Altersversorgung für kleine und mittlere Unternehmen vereinfacht werden.
Insbesondere sei aber die Riester-Rente endlich zu reformieren, die zuletzt mit einer hohen Zahl von Kündigungen für Schlagzeilen gesorgt hat (VersicherungsJournal 25.9.2025). Für die private Altersvorsorge fordern die Vermittlerverbände hierzulande bereits seit Jahren (16.11.2023) weniger Bürokratie, flexiblere Garantiezusagen und dass der Kreis der förderfähigen Personen erweitert wird.
Besorgt zeigen sich die Vermittler auch über die wachsende Rolle sogenannter Finfluencer. Wenn die Stars der sozialen Medien Versicherungsprodukte empfehlen oder Verbraucher gar zum Abschluss anleiten, betreiben sie faktisch Versicherungsvertrieb, steht für die Initiatoren fest. Deshalb müssten sie auch die gleichen Wettbewerbsregeln wie Versicherungsvertreter und -makler erfüllen.
Zudem fordern die Verbände den „spürbaren Abbau von Bürokratie und Regulatorik“. Insbesondere kleinere Vermittlerbetriebe belaste der zunehmende Aufwand durch Datenschutzvorgaben, Berichtspflichten und Produkthaftung. Statt Kunden zu schützen, gefährde die Regelflut die persönliche Beratung. Das gelte beispielsweise für die EU-Kleinanlegerstrategie (5.8.2025).
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.