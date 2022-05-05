Riester-Kündigungen belegen notwendigen Neustart der geförderten Altersvorsorge

25.9.2025 – Auf eine hohe Zahl von Riester-Kündigungen hat ein Ratgeberportal aufmerksam gemacht. Es fordert eine grundlegende Reform der geförderten Altersvorsorge. Damit trifft es den Zeitgeist. Denn auch die Branche fordert und hofft auf eine zügige Reform durch die Bundesregierung.

Auf einen „Rekordkurs bei Riester-Kündigungen“ hat das Tipp-Geber-Portal Finanztip Verbraucherinformation GmbH hingewiesen. Von Januar bis August 2025 seien 220.000 Verträge gekündigt worden.

„Hält dieses Tempo an, wird 2025 zum Rekordjahr für Riester-Kündigungen“, so das Ratgeber-Portal. Bis heute seien mehr als fünf Millionen der 20 Millionen Verträge gekündigt worden. Wer seine Riester-Police kündigt, verliert die staatliche Förderung.

Frühstart-Rente reicht nicht

Nach Meinung von Finanztip zeigen die Zahlen, dass das Vorhaben, die Rentenlücke mit Riester-Sparen zu schließen, gescheitert ist. Finanztip kritisiert dann, dass der neue Anlauf der aktuellen Bundesregierung, die Frühstartrente ab 2026, das Ziel einer breiten Vorsorge verfehle.

So heißt es in einer Pressemitteilung: „Altersvorsorge ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – nicht nur eine Kinderzulage.“ Gerade Eltern, Berufseinsteiger oder Alleinerziehende bräuchten Unterstützung, sonst bleibe ein sicheres Alterseinkommen oft unerreichbar.

Monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot

Die Frühstart-Rente (FSR) wurde im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung verankert und soll zum 1. Januar 2026 eingeführt werden. Dann erhalten alle Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, die eine Bildungseinrichtung in Deutschland besuchen, monatlich zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot.

Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann anschließend ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen weiter bespart werden. Die Erträge sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital soll vor staatlichem Zugriff geschützt sein und mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt werden.

Regierung plant umfassende Riester-Reform

Scheinbar übersieht Finanztip, dass die Bundesregierung mittelfristig eine grundlegende Reform des Rentensystems plant. Dazu soll eine Kommission eingesetzt werden, die nach der Sommerpause ihre Arbeit beginnen und laut Koalitionsvertrag „bis zur Mitte der Legislatur“ – also bis Anfang 2027 – Vorschläge erarbeiten soll.

Die Bundesregierung möchte die bisherige Riester-Rente durch ein neues privates Altersvorsorge-Modell ersetzen. Dieses soll von bürokratischen Hemmnissen befreit und mit dem Verzicht auf zwingende Garantien sowie der Reduzierung der Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten reformiert werden, wie die Bundesregierung anlässlich einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Anfang Juli 2025 erläuterte.

Kern der reformierten Riester-Rente werde ein Anlageprodukt sein, das es auch in Form eines Standardproduktes geben soll. Einzelheiten könnten derzeit aber nicht mitgeteilt werden.

GDV: Mehr Rendite-Chancen eröffnen

Auf Anfrage betont der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), dass die von Finanztip veröffentlichten Zahlen zur Riester-Rente ein Beleg dafür wären, dass der Neustart in der privaten geförderten Altersvorsorge dringend notwendig ist.

„Die Versicherungswirtschaft fordert die Reform aktiv ein“, so ein Sprecher. „Es braucht bessere Renditechancen bei einem weiterhin lebenslang sicheren Alterseinkommen. Dazu gehört die Lockerung der starren 100-%-Beitragsgarantie.“

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des GDV belegt, dass Garantieleistungen – dazu gehören ein Mindestkapital zu Rentenbeginn oder auch die lebenslange Auszahlung – 83 Prozent der Deutschen wichtig sind. Fast zwei Drittel finden sie sogar „sehr wichtig“. Versicherer sind laut GDV die einzigen Altersvorsorgeanbieter, die Garantieleistungen bieten können.

BVK: Sparer müssen entscheiden können

Nach Meinung des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sollte die Riester-Rente nicht als gescheitert bezeichnet werden. Schließlich würden immer noch rund 15 Millionen Menschen mit der Riester-Rente fürs Alter vorsorgen. Zudem würden Geringverdiener mit Kindern durch die Riester-Rente hohe Zulagen bei geringen eigenen Kapitaleinsätzen erhalten.

„Die Riester-Rente muss jedoch dringend ein Update erhalten, indem sie entbürokratisiert, für weitere Förderberechtigte wie Selbstständige erweitert und von hemmenden Beitragsgarantien befreit wird. Dann würde sie ihr volles Potenzial entfalten können“, betonte auf Anfrage BVK-Präsident Michael Heinz. Der BVK sei zuversichtlich, dass eine Riester-Reform kommt.

Heinz: „Positiv ist, dass der schwarz-rote Koalitionsvertrag eine Bestandsgarantie für bestehende Riester-Verträge enthält.“ Somit werde nicht von einer Abschaffung oder Kündigung bestehender Verträge gesprochen. Vielmehr sollten Sparer selbst entscheiden können, ob sie bei ihrem alten Vertrag bleiben oder auf ein neues Vorsorgemodell umsteigen möchten. Der BVK fordert zudem, die Einführung der Frühstartrente mit der Riester-Reform zu verbinden.

DAV: Millionen Rentner ohne lebenslange Zahlung gefährdet

Nach Einschätzung des Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) wurde die Zielsetzung der ergänzenden Altersvorsorge durch Riester „bei konsequentem Ansparen“ in der Regel erreicht. Zudem verweist die DAV darauf, dass die Riester-Rente bewusst als Substitut zur gesetzlichen Rente konzipiert wurde.

„Risikoarm, weil es um die finanzielle Deckung von Grundbedürfnissen geht, nicht zum Zweck einer risikobehafteten Renditeoptimierung“, erläuterte die Sprecherin. Grundsätzlich bestehe aber erheblicher Handlungsbedarf für eine Reform der gesetzlichen Rente insgesamt.

Ähnlich wie der GDV fordert der DAV bei Garantieprodukten mit Beitragserhaltungszusage eine Absenkung des Garantieniveaus, zum Beispiel auf 80 Prozent der eingezahlten Beiträge, zu ermöglichen. Damit würden chancenreichere Anlagen ermöglicht. „Es ergibt sich allerdings die notwendige Konsequenz, diese Option auch auf die betriebliche Altersversorgung auszuweiten“, so die DAV-Sprecherin.

Die Experten verweisen zudem darauf, dass mindestens die Hälfte der Menschen älter als 85 werden und viele sogar deutlich älter. „Wenn dann kein Geld mehr vorhanden ist, gehen die betroffenen Rentner leer aus.“ Betroffen wären mehrere Millionen Menschen. „Nur ein lebenslanger Zahlungsstrom, der durch ein Kollektiv abgesichert ist, kann davor schützen. Daher sollten auch nur entsprechende Produkte förderfähig sein“, so der DAV.