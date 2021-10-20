Tierhalterhaftpflicht: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

29.8.2025 – Wenn es um die Vermittlung von Tierhalterhaftpflicht-Policen geht, ist und bleibt die Haftpflichtkasse der eindeutige Favorit von unabhängigen Vermittlern. Dahinter folgen NV und VHV, wie die Asscompact Trends II/2025 zeigen.

Die Tierhalterhaftpflichtversicherung gehört im Maklervertrieb zu den absatzstärksten Produktgruppen. Zuletzt kletterte die Produktgruppe von der 15. auf die neunte Position nach oben. Dabei berichtete annähernd jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Das belegen die letzten Auflagen der quartalsweise publizierten Studienreihe Asscompact Trends, die von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt wird (VersicherungsJournal 5.6.2025, 7.3.2025).

Die Untersuchungen beruhen auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 302 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025.

Haftpflichtkasse liegt in Führung

Im Rahmen der Befragung sollten die Vermittler auch die favorisierten Anbieter in etwa 40 Produktlinien benennen. Dabei konnten sie über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Tierhalterhaftpflicht, in dem 277 Stimmen abgegeben wurden, liegt die Haftpflichtkasse VVaG mit großem Vorsprung in Führung. Mehr als jeder vierte Befragte votierte für die Roßdorfer. An zweiter Stelle liegt die NV-Versicherungen VVaG mit einem nicht einmal halb so großen Anteil.

Die Versicherer auf den weiteren Plätzen

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG gegen die Alte Leipziger Versicherung AG durch. Für Erstere votierte fast jeder elfte Interviewte, für Letztere immerhin noch jeder 13.

Auf den Position fünf bis neun folgen mit fünf bis zwei Prozent der Nennungen die Adcuri GmbH, die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland.

Auf- und Absteiger unter den Tierhaftpflicht-Anbieter

An der Spitze zieht die Haftpflichtkasse schon seit vielen Quartalen einsam ihre Runden. In den vergangenen Auflagen betrug der Vorsprung mindestens neun und höchstens knapp 16 Prozentpunkte.

Die VHV, die nach sechs Bronzerängen die NV überholt und zwei Mal an zweiter Stelle rangiert hatte, kletterte zuletzt wieder von vier auf drei nach oben. Die NV schaffte es neben den dritten Positionen achtmal auf den zweiten Platz.

Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.