So schließen Vermittler Deckungslücken im Rechtschutz

Der Bedingungswettbewerb in der Rechtsschutzversicherung (RS) hat dazu geführt, dass in Vermittlerbeständen „Zeitbomben“ in Form von nicht mehr aktuellen Versicherungsverträgen schlummern, schreibt Michael Salzburg, geschäftsführender Gesellschafter der Fairsicherungsbüro Berlin Versicherungsmakler GmbH.

Ein 20 Jahre alter Tarif bekomme beim Rating der Franke & Bornberg GmbH inzwischen gerade noch zwei von zwölf möglichen „grünen Haken“. Das führe beim Vermittler zu erheblichen Haftungsrisiken.

Wesentliche Unterschiede alter und neuer Rechtsschutz-Policen

Einerseits hätten alte Verträge auch Vorteile – bei einigen ist keine Beitragsangleichung vereinbart, dadurch sind sie erheblich günstiger als aktuelle Tarife. Anderen fehlten heute übliche Ausschlüsse oder Einschränkungen, weil diese in ihrer Bedeutung seinerzeit noch nicht abschätzbar waren (zum Beispiel Kapitalanlagestreitigkeiten oder Studienplatzklagen).

In der Summe hat es laut Salzburg in der RS in den letzten Jahren sehr viel Bewegung hin zu mehr Leistung gegeben.

Es sind ganze Rechtsbereiche neu aufgenommen worden, wie zum Beispiel Betreuungsverfahren. Es gibt neue versicherte Verfahren wie zum Beispiel das Mediationsverfahren, und es finden sich inzwischen Anbieter, die für früher in Stein gemeißelte Ausschlüsse Lösungen anbieten (zum Beispiel im Baubereich oder im Familienrecht).

Zudem gebe es für etliche Berufsgruppen spezifische Erweiterungen wie eine Verteidigungsmöglichkeit gegen den Vorwurf bestimmter Vorsatzstraftaten oder einen Vertragsrechtsschutz für Honorarstreitigkeiten. Im Extrablatt gibt Salzburg einen Überblick über Lücken im Versicherungsschutz.

