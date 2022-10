Personalprobleme sind immer hausgemacht!

20.10.2022 – Die Personalsituation in der Versicherungsbranche ist angespannt. Es ist schwer, selbst attraktive Stellen zu besetzen, Nachwuchs gibt es nur wenig, Ausbildungsplätze sind nicht begehrt, auch duale Studiengänge nicht der Renner bei jungen Menschen.

Woran liegt´s? An der Branche? An den Unternehmen? An den Stellenausschreibungen? Und vor allem: Kann man das ändern? Und wenn ja, wie? Fragen über Fragen.

Hans Steup (Bild: privat)

Antworten gibt Hans Steup, gelernter Versicherungskaufmann, Gründer und seit mehr als zehn Jahren Betreiber des Netzwerkes Versicherungskarrieren für Jobs und berufliche Kontakte in der Branche.

Er erzählt in diesem Podcast auch, was Versicherer und Vermittler auf der Suche nach Mitarbeitern falsch machen, was er anders machen würde, warum soziale Medien der Gamechanger und Stellenbeschreibungen oft der Anfang vom Ende sind.

Zum optimales Einsatz der sozialen Medien empfiehlt in einem anderen Podcast der Business-Coach Jürgen Zirbik eine Erfolg versprechende Methode (VersicherungsJournal 5.5.2022). Die Möglichkeiten in den Karriere-Netzwerken Xing und Linkedin beschreibt Social- Media-Experten Oliver Kerner (1.10.2020).