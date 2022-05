So gelingt Neukundengewinnung in den sozialen Medien

5.5.2022 – Kunden online gewinnen. Bei vielen Versicherungsmaklern und -vermittlern löst das schon so eine Art Goldgräberstimmung aus. In der Werbung hört sich das dann so an: „Massive Kundenströme ins Maklerbüro umleiten. Natürlich zum Nulltarif. Natürlich mit ganz wenig Aufwand. Einfach nur ein paar Schalter richtig umlegen bei Facebook, Instagram, Linkedin und Co.“

WERBUNG

Natürlich ist das Unsinn. Selbstverständlich kann man online Kunden gewinnen. Aber ohne den entsprechenden Aufwand und ohne Begleitung durch kompetente Experten wird das vielen Vermittlern nicht gelingen.

Jürgen Zirbik (Bild: privat)

Ein Experte zu dem Thema ist der Business-Coach Jürgen Zirbik, auch Inhaber von der Businesswert Akademie sowie beratender Partner der Jura Direkt GmbH. Und er berät Finanzdienstleister auf Ihrem Weg zur Kundengewinnung im Internet.

In diesem Podcast erläutert er, warum man mit der Positionierung als Versicherungsexperte auf verlorenem Posten steht und wie man mit der Huckepack-Taktik viel leichter potenzielle Neukunden erreichen kann.