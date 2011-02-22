Neuer Makler-Favorit in der Rürup-Vorsorge

12.9.2025 – Die Canada Life hat die Allianz (unverändert an zweiter Stelle) und die ehemalige Spitzenreiterin Alte Leipziger überholt und ist der aktuelle Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Basisrenten geht. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2025.

Im vergangenen Jahr konnten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer den Bestand an Basisrenten-Verträgen erneut kräftig ausbauen. Dieser erhöhte sich um vier Prozent auf fast 2,82 Millionen Verträge.

Der Neuzugang fiel mit 132.300 eingelösten Versicherungsscheinen minimal niedriger aus als im Jahr zuvor. Dies entspricht allerdings immer noch dem zweithöchsten Wert seit 2013 (VersicherungsJournal 15.7.2024).

Rürup-Rente kein Verkaufsschlager bei unabhängigen Vermittlern

Im Maklermarkt zählt die staatlich geförderte private Rente nicht zu den Verkaufsschlagern. Das zeigen die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt.

Basis ist eine Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage III/2025 wird mit 303 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025.

Dabei landete die Basisrente lediglich an 36. Position (von 41 aufgeführten Produktgruppen). Nur rund jeder fünfte Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft. Einige Jahre zuvor hatte es sogar nur zur roten Laterne gereicht (10.12.2021). Seinerzeit ordnete mit über 50 Prozent ein vergleichsweise sehr hoher Anteil das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein.

Canada Life ist der Vermittlerfavorit in Sachen Rürup

Gefragt wird im Rahmen der Untersuchung auch nach den favorisierten Anbietern in den einzelnen Produktlinien. Diese konnten die unabhängigen Vermittler über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Rürup-Vorsorge, in der insgesamt 171 Stimmen abgegeben wurden, sicherte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland die Spitzenposition. Sie konnte etwa jede sechste Favoritenstimme auf sich vereinen und verbesserte sich vom vierten über den dritten auf den ersten Platz.

Die Lebensversicherer auf den weiteren Plätzen

Erneut auf den Silberrang schaffte es die Allianz Lebensversicherungs-AG, die zwei Quartale zuvor noch an erster Stelle gelegen hatte. Für sie votierte gut jeder achte Befragte. Position drei belegt mit einem Anteil von einem guten Neuntel die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die ein und drei Dreimonatsperioden zuvor noch den Spitzenplatz innehatte.

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen acht und fünf Prozent die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; von fünf auf vier), die Swiss Life Lebensversicherung SE (von vier auf den geteilten fünften Rang), die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (von sechs auf den geteilten fünften Platz) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (von acht auf sieben).

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.