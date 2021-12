Top- und Flop-Produkte im Maklervertrieb

10.12.2021 – Bei Maklern und Mehrfachvertretern läuft derzeit der Absatz von Privathaftpflicht-Policen am besten. Dahinter folgt das Geschäft mit Investmentfonds und Hausratpolicen. Schlusslicht ist die Rürup-Rente, für die es zusammen mit der betrieblichen Altersversorgung am stärksten nach unten ging. Der größte Aufstieg gelang der betrieblichen Krankenversicherung. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2021.

In der Absatzrangliste der Versicherungsmakler des dritten Quartals liegen Rürup-Policen auf dem letzten Platz. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends IV/2021 der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 396 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Anfang Oktober 2021. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Schlusslicht Rürup-Rente

Das Geschäft mit Basis-Renten lief nur bei rund jedem siebten (Vorquartal: fast jedem zweiten) Befragten nach eigenem Bekunden „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von über der Hälfte an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber. Der Anteil hatte in der vorigen Studienauflage nur etwa ein Fünftel betragen.

An vorletzter und drittletzter Stelle liegen die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) beziehungsweise die Vertrauensschaden-Versicherung. Beide Produktgruppen liefen bei jeweils rund jedem sechsten Interviewten „(sehr) gut“, aber auch bei fast jedem zweiten „(sehr) schlecht“.

Nur unwesentlich besser schnitten Angebote aus den Bereichen klassische Lebensversicherung, Transport, Krankenvoll und Gruppenfall (Schlusslicht im Vorquartal) ab. „(Sehr) gute“ Absätze hatte hier zwischen gut jeder fünfte und knapp jeder vierte Umfrageteilnehmer. Die Anteile der „(sehr) schlechten“ Beurteilungen belief sich auf zwischen 38 (Transport) und 45 Prozent (Krankenvoll)

Privathaftpflicht-Versicherung bleibt an der Spitze

Ganz vorne in der Absatzliste findet sich erneut die Privathaftpflicht-Versicherung wieder. Sie kam auf einen Anteil an positiven Absatzbewertungen von über drei Vierteln. Dahinter folgen Investmentfonds (unverändert an zweiter Stelle) und die Hausratversicherung (von vier auf drei) mit Anteilen von über 70 Prozent.

Auf Werte von jeweils um die zwei Drittel kommen die Wohngebäudeversicherung (von sechs auf vier) und das Segment „Kredite (Banken)“.

Die Plätze sechs bis zehn belegen mit zwischen knapp 60 und über 50 Prozent die Bereiche Kraftfahrt (von drei auf sechs), Risikoleben (wiederum auf Position sieben), Vermögensverwaltung (von fünf auf acht), Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherungen (von zwölf auf neun) sowie erneut an zehnter Stelle die Rechtsschutz-Versicherung für Privatkunden.

Größter Aufsteiger ist die bKV

Der größte Sprung nach oben gelang der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Sie kletterte von der drittletzten Position im Vorquartal (VersicherungsJournal 24.9.2021) auf Platz 22 nach oben.

Um sieben Plätze aufwärts ging es für das Geschäftsfeld „Beteiligungen“ (auf 17). Um jeweils sechs Ränge verbesserten sich Sterbegeld- (auf 21) und das Schlusslicht aus dem Vorquartal, die Gruppenunfall-Versicherung (auf 34).

Zu den größten Verlierern gehören neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV, von 16 auf 26) und der Rürup-Rente (von 31 auf 40) auch die technische Versicherung (von 20 auf 26) sowie die Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung (von 18 auf 23).

Der 179-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.