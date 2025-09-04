Diese Bausparkassen bieten den besten Kundenservice

17.11.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservice ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie Bausparkassen verteidigte die BHW Bausparkasse AG ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr (6.11.2024). Mit einem SES von 65,5 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Bausparkassen“ schmücken. Für den Gesamtrang 216 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben.

„Gold“ ging auch an die Wüstenrot Bausparkasse AG (64,4 Prozent; Platz 499) und die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (64,2 Prozent; Position 548). Eine „Bronze“-Auszeichnung (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100) erhielten darüber hinaus

Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.