Das sind die Favoriten der Makler im Fondspolicen-Geschäft

20.3.2026 – Wenn es um die Vermittlung von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen geht, ist und bleibt die Alte Leipziger der Favorit der unabhängigen Vermittler. Das zeigt auch die Auflage I/2026 der Studienreihe Asscompact Trends. Das Unternehmen belegte zum 17. Mal in den letzten 21 Untersuchungen den Spitzenplatz. Dahinter folgen Volkswohl Bund und Allianz.

Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen sind im privaten Vorsorgegeschäft von Versicherungsmaklern die mit Abstand wichtigste Produktgruppe. Dies gilt sowohl für die aktuell am häufigsten vermittelten Angebote als auch für den erwarteten Umsatztrend in den nächsten Jahren.

Zu diesem Ergebnis ist die BBG Betriebsberatungs GmbH in den letzten Auflagen ihrer Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge“ gekommen. Die Untersuchung basiert auf einer Onlinebefragung von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern (VersicherungsJournal 1.10.2025, 2.10.2024).

Fondspolicen steigen in Spitzengruppe auf

Im Vergleich mit rund 40 anderen Produktgruppen, auch außerhalb der privaten Vorsorge, schafften es die Fondspolicen zwar nicht aufs Siegerpodest, aber immerhin in die Top Ten. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird im Quartalsrhythmus ebenfalls von der BBG durchgeführt und beruht auch auf einer Maklerbefragung. Für die aktuelle Auflage I/2026 waren es 256 Personen.

Demnach kletterten Fondspolicen zuletzt vom 16. auf den zehnten Rang nach oben und erzielten damit ihre beste Platzierung seit Jahren. Aktuell beurteilt fast jeder zweite Befragte den Absatz als „(sehr) gut“. Auf der anderen Seite liegt der Anteil der „(sehr) schlechten“ Bewertungen nur bei etwa einem Fünftel (6.3.2026).

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Alte Leipziger hauchdünn vor Volkswohl Bund

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler auch nach ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien gefragt. Dabei können sie über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder diese frei eingeben.

Bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen setzte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. mit einer Stimme Vorsprung gegen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. durch. Den Bronzerang sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG. Die drei vorgenannten Akteure kamen dabei auf zweistellige Anteile an den 244 abgegebenen Favoritennennungen.

Weitere Maklerfavoriten bei fondsgebundenen Versicherungen

Auf den Positionen vier und fünf liegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit einem Anteil von neun Prozent und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland mit knapp acht Prozent.

Dahinter folgen mit fünf bis vier Prozent die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG sowie die Continentale Lebensversicherung AG.

Auf- und Absteiger bei fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen

Die Alte Leipziger schaffte es zum 17. Mal in den letzten 21 Studienauflagen auf den Spitzenplatz. Der aktuelle Zustimmungswert liegt nur um 1,3 Prozentpunkte unter dem Höchstwert aus der Auflage II/2024. In der Ausgabe II/2023 musste das Unternehmen der Allianz und in den Asscompact Trends I/2021 (21.5.2021) sowie III/2024 und II/2025 der Canada Life den Vortritt lassen.

Die Gesellschaft mit angelsächsischen Wurzeln fiel aktuell aus der Top Vier heraus und erzielte mit Rang fünf eine ihrer schlechtesten Platzierungen im Beobachtungszeitraum. Elf weitere Male reichte es für einen Podiumsplatz – viermal schaffte es das Unternehmen dabei auf den Silberrang. Die Allianz landete sechsmal auf der zweiten und ebenfalls sechsmal auf der dritten Position.

Der Volkswohl Bund landete zweimal an zweiter und dreimal an dritter Stelle. Die LV 1871 schaffte es zum sechsten Mal in den letzten neun Auflagen aufs Podest. In den Auflagen IV/2023 und IV/2024 (24.1.2025) gab es dabei sogar die Silbermedaille.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 173-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.