Berufsunfähigkeits-Versicherung und Corona: Die neue Normalität

22.9.2022 – Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie kommen die Leistungsfälle bei den Versicherern an. Darüber berichten zum Beispiel die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Allianz Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal, 9.9.2022).

Und mittlerweile tauchen Fragen auf: Überfordert Corona die BU-Versicherer finanziell? Haben sie die gar die Pandemie schon in der Antragsstellung auf die leichte Schulter genommen, so dass langfristig finanziell das „dicke Ende“ auf die Kollektive zukommt, wie es unlängst in Procontra zu lesen war?

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Philip Wenzel, BU-Experte der Worksurance GmbH, warnt dagegen vor Panikmache und begründet seine Einschätzung in diesem Podcast. Zudem erklärt er, was Vermittler in diesem Zusammenhang bei der Antragstellung für BU-Policen beachten sollten.

