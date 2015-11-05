Auf diese bAV-Anbieter setzen Versicherungsmakler

16.1.2026 – Wenn es um das Betriebsrentengeschäft geht, ist und bleibt die Allianz laut den Asscompact Trends IV/2025 der uneingeschränkte Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern. Aufs Siegertreppchen schaffte es erstmals auch der Volkswohl Bund. Dahinter folgen die Canada Life und die Alte Leipziger, die sich lange Zeit um den Silberrang duelliert hatten.

In der aktuellen Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 5.12.2025) gehört die betriebliche Altersversorgung (bAV) nicht zu den absoluten Top-Produkten. Sie stürzte sogar aus der erweiterten Spitzengruppe (Platz 17 von 41 abgefragten Produktgruppen) auf Rang 26 ab.

Dabei berichtete mehr als jeder dritte Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft, andererseits aber auch ein Drittel von einem „(sehr) schlechten“.

Onlinebefragung von Maklern und Mehrfachvertretern

Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage IV/2025 der Asscompact Trends. Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 311 Personen angegeben.

Rund 86 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 28,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,6 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast 44 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober 2025.

WERBUNG

Allianz ist und bleibt bAV-Favorit aus Maklersicht

Für die Favoritenwahl konnten die Interviewten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der bAV, zu der insgesamt mehr als 200 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter.

Mit respektablem Vorsprung liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Mehr als jeder dritte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten. Den Silberrang sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Für sie votierte fast jeder achte Befragte.

An dritter Stelle liegt die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die jede zehnte Stimme auf sich vereinte. Dahinter folgen mit Anteilen zwischen knapp acht und annähernd fünf Prozent die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG.

Die geteilte siebte Position belegen mit jeweils 4,4 Prozent die Continentale Lebensversicherung AG sowie die Swiss Life Lebensversicherung SE. Gleichauf an neunter Stelle liegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die WWK Lebensversicherung a.G.

Allianz zieht an der Spitze einsam ihre Runden

Die Allianz führt die Favoritenrangliste schon seit Langem unangefochten an. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger fiel zuletzt mit über 20 Punkten so hoch aus wie lange nicht mehr.

Der Volkswohl Bund erzielte mit aktuell 12,2 Prozent nicht nur seinen höchsten Zustimmungswert in den zurückliegenden etwa 20 Studienauflagen, sondern mit dem Silberrang auch seine beste Platzierung. Zuvor hatte das Unternehmen es bestenfalls auf Position vier geschafft.

Die Alte Leipziger und die Canada Life hatten sich früher regelmäßig ein enges Rennen um den Silberrang geliefert. Von der Auflage I/2021 bis I/2025 hatte sechsmal die Canada Life das Rennen gemacht und zehnmal die Alte Leipziger.

Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.