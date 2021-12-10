Diese Produkte laufen im Maklermarkt am besten

5.12.2025 – Im dritten Quartal 2025 lief bei Versicherungsmaklern der Absatz von Privathaftpflichtpolicen am besten. Dahinter folgen die Geschäftsfelder Hausrat, Kraftfahrt und Wohngebäude. Schlusslicht ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Zu den großen Verlierern zählen die Tierkranken- und die betriebliche Krankenversicherung. Deutlich nach oben ging es insbesondere für die Vermögensverwaltung sowie für Lebens- und Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2025.

Welche Policen in der Absatzhitparade der Makler für das dritte Quartal 2025 vorne und welche hinten liegen, zeigen die jetzt veröffentlichten Asscompact Trends IV/2025 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

311 Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 311 Personen angegeben.

Rund 86 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 14 Prozent weiblich. Sie haben im Mittel 28,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,6 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast 44 Prozent planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Privathaftpflicht verteidigt Spitzenposition

Erneut den Spitzenplatz belegt die Privathaftpflichtsparte (VersicherungsJournal 4.9.2025, 5.6.2025). Hier lief es für annähernd sieben von zehn Interviewten zuletzt „(sehr) gut“. Auf der anderen Seite votierte nicht einmal jeder 50. Vermittler mit „(sehr) schlecht“.

An zweiter und dritter Stelle liegen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorquartal die Hausrat- und die Kraftfahrtversicherung. Beide kamen auf Anteile von rund zwei Dritteln. Weiterhin Platz vier nimmt die Wohngebäudeversicherung vor dem um fünf Ränge gestiegenen Rechtsschutz für Privatkunden ein. Dort lief es jeweils bei über 60 Prozent der Interviewten „(sehr) gut“.

Dahinter folgen mit 60 bis 50 Prozent die Geschäftsfelder Vermögensverwaltung (von 22 auf sechs), Investmentfonds (von fünf auf sieben), Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung; von sieben auf acht), PKV-Zusatzversicherung (unverändert an neunter Stelle) und Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung (von 13 auf zehn).

Rote Laterne für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Am anderen Ende der Rangliste finden sich viele der „üblichen Verdächtigen“ wieder. Schlusslicht ist wie zuletzt drei Quartale zuvor (7.3.2025) die Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU-Versicherung).

Aktuell bezeichnete nicht einmal jeder neunte Umfrageteilnehmer den Absatz als „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von fast 60 Prozent an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber.

Weitere vergleichsweise schlecht laufende Produktgruppen

An vorletzter Stelle liegt die Gruppenunfallversicherung mit einem Anteil an positiven Bewertungen von einem guten Sechstel. Der Anteil der negativen Bewertungen fiel nicht einmal halb so groß aus wie beim Schlusslicht.

An dritt- und viertletzter Stelle positionieren sich die klassische Lebensversicherung (LV) und die Dread-Disease-Versicherung. Während es bei etwa jedem fünften Befragten „(sehr) gut“ lief, war der Anteil der „(sehr) schlechten“ Beurteilungen bei der LV-Klassik mit unter 40 Prozent deutlich niedriger ausgeprägt als im Segment Dread Disease mit über 47 Prozent.

Auf- und Absteiger unter den Produktgattungen

Im Vergleich zur vorigen Studienauflage gab es so viele große Rangveränderungen wie schon lange nicht mehr. So schnitten 19 Gattungen (Vorquartale: 17; 17; elf; elf; zehn; elf) um mindestens fünf Positionen besser oder schlechter ab als in der Dreimonatsperiode zuvor.

Besonders kräftig nach oben ging es neben dem Segment Vermögensverwaltung auch für Lebens- und Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag (von 31 auf 18), die Rürup-Vorsorge (von 36 auf 24) sowie für private Pflegezusatzpolicen (von 39 auf 28).

Zu den größten Absteigern gehören vor allem die Tierkrankenversicherung (von elf auf 25), das Geschäftsfeld Beteiligungen (von 18 auf 32) und die betriebliche Krankenversicherung (bKV; von 19 auf 30), aber auch die Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung; von 27 auf 36) sowie die Segmente Tierhalterhaftpflicht (von sechs auf 15) und die betriebliche Altersversorgung (bAV; von 17 auf 26).

Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.