100 Freitickets für Info- und Networking-Event in Berlin

29.9.2025

Die Ideal Versicherung AG in Berlin ist Gastgeber der nächsten Veranstaltung der Reihe „Finletter Connect“. Hinter dem Projekt steht Dr. Robin Kiera, der seine jahrelange Erfahrung im Marketing und Vertrieb von Banken und Versicherern über Social Media in dem monatlichen Newsletter Finletter teilt.

Bei den von Kiera organisierten Events sollen Unternehmen der Finanzbranche konkrete Use-Cases vorstellen, aus denen auch andere Firmen etwas lernen können. Im Anschluss an die jeweils siebenminütigen Kurzvorträge ist ein gemeinsamer Austausch der bis zu 100 Gäste vorgesehen.

Das Thema der inzwischen vierten „Finletter Connect“ lautet „Neue Produkte für neue Kunden“. Hierzu spricht Julian Teicke als Headliner der etwa vierstündigen Fachveranstaltung. Der Mitgründer der Wefox-Gruppe (VersicherungsJournal 8.7.2025) ist Co-Chef des Venture-Capital-Investors The Delta.

Weitere Impulsvorträge halten neben Teicke und Kiera sowie Maximilian Beck und Christoph Glinka, Vorstandsvorsitzender beziehungsweise Vertriebschef der Ideal Versicherungen, unter anderem:

Interessierte können sich für die Veranstaltung am Mittwoch, 15. Oktober, kostenlos im Internet anmelden. Beginn ist um 16 Uhr in der Kochstraße 26, 10969 Berlin; die Vorträge starten um 17 Uhr.