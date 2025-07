Julian Teicke verlässt Wefox komplett

8.7.2025

Der frühere CEO Julian Teicke (38) hat nun auch den Verwaltungsrat der von ihm mitgegründeten Wefox Holding AG verlassen. Das hat das in Turbulenzen geratene Unternehmen (VersicherungsJournal 30.1.2025) offiziell mitgeteilt. Demnach verlieren auch Fabian Wesemann, Dario Fazlic und Nikolaus Frei ihre Posten beim einstmals wertvollsten Start-up der Versicherungsbranche in Europa.

Julian Teicke (Bild: Wefox)

Laut einem Bericht des Manager Magazins erfolgt der Abgang der Gründerriege auf Druck der neuen Anteilseigner bei Wefox (26.6.2024). Er dürfte Teicke und Co., die Stammaktien des Unternehmens besitzen, demnach aber jeweils mit einer „mittleren einstelligen Millionensumme“ zumindest finanziell erleichtert werden.

Neu in dem Gremium der Wefox-Gruppe sind Prateek Puri, Partner des Investors Searchlight Capital Partners, und Joachim Müller. Der frühere Manager der Allianz-Gruppe folgte im vorigen Jahr dem Interims-CEO und heutigen Verwaltungsratspräsidenten Mark Hartigan auf dem Chefsessel (20.9.2024).

Die personellen Veränderungen fallen mit einer aktuellen Finanzspritze in Höhe von 151 Millionen Euro zusammen. Der Betrag setzt sich einerseits aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 76 Millionen Euro zusammen, die hauptsächlich durch bestehende Investoren gezeichnet wurde. Andererseits gibt es die Refinanzierung einer bestehenden Kreditlinie in Höhe von 75 Millionen Euro durch den Kreditfonds Searchlight Opportunities Fund II von Searchlight Capital Partners, L.P.

Die Finanzierung folgt nach Wefox-Angaben auf den Abschluss eines Restrukturierungsprogramms. So sei der Verkauf der Wefox Insurance AG nun abgeschlossen. Mit dem neuen Geld wolle man die Marktposition in Österreich, den Niederlanden und der Schweiz ausbauen. Aus Deutschland hat sich das vor elf Jahren gegründete Insurtech in den vergangenen Monaten zurückgezogen (1.7.2024).