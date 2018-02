Stimmung der Lebensversicherer hellt sich etwas auf

6.2.2018 – Für 2018 sind die Lebensversicherer neutral gestimmt. Damit hat sich die Stimmung – gegenüber den Erwartungen im letzten Jahr – leicht ins Positive gedreht. Die Deklarationen für 2018 bröckeln weiter, wenngleich auch in geringerem Umfang. Mit höheren Niveaus sei auch bei einem Zinsanstieg nicht mehr zu rechnen, so Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will bei der Vorstellung der aktuellen Marktstudie. Kritik gab es für die Auskunftsverweigerer der Branche.

Von den 55 (Vorjahr 52) Unternehmen, die an der 16. Studie der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH zu den Überschussdeklarationen teilgenommen haben, bieten nur noch 30 (34) Gesellschaften mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozent klassische Rentenversicherungen mit einem Höchstrechnungszins im Neugeschäft an.

Weitere elf Gesellschaften bieten einen niedrigeren Höchstrechnungszins als 0,9 Prozent im Neugeschäft im Rahmen eines Produktes der Neuen Klassik an. Über diese Tarife sowie über Indexpolicen berichtet das VersicherungsJournal in den nächsten Tagen gesondert.

Die Überschussbeteiligung für klassische Tarife fällt für 2018 erneut, wie sich bereits abgezeichnet hat (VersicherungsJournal 12.1.2018).

Streuung wächst

Bei den klassischen Produkten sinkt der Studie zufolge die laufende Verzinsung über alle Tarifgenerationen und Produktarten im arithmetischen Mittel für 2018 auf 2,83 (2,88) Prozent. Das ist deutlich langsamer als im Vorjahr mit einem Minus von 23 Basispunkten.

Bei den Deklarationen für die Hochzinsgenerationen ab 2,75 Prozent ist der Spielraum nach unten inzwischen weit gehend ausgereizt. Dagegen sinken die jüngeren Tarife etwas kräftiger, so dass die Streuung insgesamt größer wird, sagte Dr. Reiner Will. Dies sei noch keine Trendumkehr, sondern nur eine Verlangsamung des Abwärtstrends.

Von links: Reiner Will, Lars Heermann (Bild: Lier)

Seiner Einschätzung nach werden die Überschüsse weiter sinken beziehungsweise verharren. „Daran würde auch ein Anstieg des Zinsniveaus an den Kapitalmärkten kurzfristig nichts ändern“, so Will. Schließlich hielten die Garantien in den Beständen und die Zinszusatzreserve (ZZR) die Ertragslage vieler Lebensversicherer unter Druck.

Kein Anbieter hat für 2018 die Deklaration erhöht. Der Studie zufolge kommt die zum Axa-Konzern gehörende Deutsche Ärzteversicherung AG mit 3,05 Prozent auf die höchste laufende Verzinsung.

Real Geld verloren

Die illustrierte Beitragsrendite des von Assekurata zugrunde gelegten Mustervertrags mit einer Ansparzeit von 25 Jahren beträgt im Durchschnitt 2,19 (2,39) Prozent. Bei einer Inflationsrate von 1,8 Prozent 2017 schaffen die Familienfürsorge Lebensversicherung AG, die Iduna Vereinigte Lebensversicherung a.G., die Condor Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG keine positive Realverzinsung, sagte Analyseleiter Lars Heermann.

Die garantierte Beitragsrendite des zugrunde liegenden Mustervertrags beträgt im Durchschnitt positive 0,16 (0,11) Prozent. Gemessen an der Inflationsrate von 2017 wird hier also real Geld verloren.

Bei sieben Anbietern ist die garantierte Beitragsrendite sogar negativ: Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG, Lebensversicherung von 1871 a.G. München, Ideal Lebensversicherung a. G., Condor, Axa Lebensversicherung AG und R+V Lebensversicherung a.G.

Bei den untersuchten Tarifen der Neuen Klassik sowie der Indexpolicen ist dieser Wert aufgrund höherer Kosten mit 0,16 Prozent beziehungsweise 0,23 Prozent negativ.

Jeder Lebensversicherer kann grundsätzlich mit seinen Daten zur Markttransparenz beitragen. Dr. Reiner Will, Assekurata

Keine Spekulation gegen den Bestand

Bei klassischen Geschäft gegen Einmalbeitrag haben vier Gesellschaften die Verzinsung für sofort beginnende Renten erhöht. Das sind die beiden DEVK-Lebensversicherer, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G.

Spekulation gegen das Kollektiv lässt sich laut Assekurata nicht bestätigen, weil die Anfangsjahre für den Kunden bei vorzeitiger Kündigung defizitär wären. Beim Mustervertrag ergibt sich hier eine Rendite von 2,62 (2,70) Prozent.

Kritik äußerten Will und Heermann wieder an den Verweigerern der Studie. „Jeder Lebensversicherer kann grundsätzlich mit seinen Daten zur Markttransparenz beitragen“, sagte Will. Schließlich frage die Ratingagentur eine Vielzahl von Daten – darunter auch zu den Produkten der Neuen Klassik und der Indexpolicen, zur Zinszusatzreserve – ab.

Die Branche ist stabiler als zuletzt im Fernsehen dargestellt wurde. Dr. Reiner Will, Assekurata

So dürfe der Vermittler nicht agieren

Im Hinblick auf den Paradigmenwechsel in der Produktlandschaft, aber auch den Bestand von 60 Milliarden Euro Zinszusatzreserve („mittlerweile befinden sich bereits 80 Prozent der Branchen-Bestände in der Nachreservierung“) hält Will die Branche für „stabiler als zuletzt im Fernsehen dargestellt wurde“.

Die medialen Kündigungsaufrufe seien aus Verbrauchersicht kritisch und brächten Vermittlern, die so agierten, in Haftungsprobleme. Denn bei vielen Verträgen dürften die Renditen letztlich doch noch „attraktiv und stabil“ sein. Will rechnet damit, dass die Solvenzquoten der Lebensversicherer aufgrund der gestiegenen Zinsen schon bald wieder höher ausfielen.

Ihm sei keine Gesellschaft bekannt, die unmittelbar vor Zusammenbruch stehe, aber die Ratingagentur sehe überall, wo sie hinkomme, mehr Risikosteuerung in den Häusern.

Klassische Leben trübe Aussichten

Befragt nach ihren Wachstumschancen äußerten sich die Lebensversicherer für die fondsgebundene Renten- und Lebensversicherungen am optimistischsten. Weiterer Hoffnungsträger sei die betriebliche Altersvorsorge sowie bei den Biometrieprodukten Risikoleben und Absicherungen der Arbeitskraft.

Nur noch eine Minderheit hege positive Geschäftserwartungen für die klassische Leben, so die Studie. Insgesamt seien die Erwartungen für dieses Geschäft noch schlechter als die Geschäftslage, wobei beides negativ eingeschätzt werde.

Besser, aber nicht euphorisch, sei die Erwartungshaltung im Bereich Neue Klassik und Indexpolicen.

Löbliche Ausnahmen und andere

Als „extrem transparent“ lobte Will die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG, die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG.

Diese Gesellschaften hätten „alle Datenfelder ausgefüllt, auch die ganz sensiblen“. Nach Beobachtung der Assekurata korrelieren Nicht-Teilnahme und unterdurchschnittliche Ertragskraft miteinander.

Bezugshinweis

