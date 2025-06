So teuer waren 2024 Unwetterschäden für die Kfz-Versicherer

19.6.2025

Rund 340.000 kaskoversicherte Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr durch Unwetter beschädigt. Die Versicherer zahlten dafür 1,3 Milliarden Euro. Dies berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Unter den Bundesländern waren besonders Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen betroffen. Hier waren dem GDV zufolge die Schäden nicht nur häufiger, sondern mit einer durchschnittlichen Höhe von mehr als 4.000 Euro auch gravierender als im restlichen Bundesgebiet.

Im Vorjahr hatte Hesse an der Spitze gelegen, fiel 2024 aber weit zurück. Baden-Württemberg und Bayern dagegen bleiben unter den drei am häufigsten betroffenen Bundesländern. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern kam es – wie bereits 2023 – am seltensten zu Schäden durch Naturgefahren in der Kfz-Kaskoversicherung.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: GDV)

Insgesamt liege die Bilanz 2024 ungefähr im langjährigen Durchschnitt, heißt es. Das durchschnittliche Jahr dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Klimawandel die Gefahr durch Naturgefahren verschärft habe. Im Vorjahr hatten die Kfz-Versicherer noch rund 1,9 Milliarden Euro für Unwetterschäden an 480.000 Kraftfahrzeugen gezahlt (VersicherungsJournal 28.5.2024).